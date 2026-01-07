Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου στο ματς με τον Ατρόμητο (06/01, 1-1, 5-4 πεν.) τους λόγους που έδωσε την ευκαιρία στον Δημήτρη Μοναστηρλή να «λάμψει»!

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αν και αγχώθηκε πάρα πολύ απέναντι στον Ατρόμητο (06/01, 1-1 5-4 παρ.).

«Ήρωάς» του ήταν ένας ποδοσφαιριστής, που δεν είχε φορέσει ποτέ τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά»!

Κι όμως, ο Δημήτρης Μοναστηρλής, μετά από πολλά χρόνια που είναι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το ντεμπούτο του και όχι μόνο αυτό, καθώς «έλαμψε»!

Έπιασε το τελευταίο πέναλτι, πριν τον «ξαφνικό θάνατο» και «έστειλε» τo κλαμπ του στη «μονομαχία» με τον Ολυμπιακό. Πώς πήρε την απόφαση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει τον 21χρονο τερματοφύλακα για πρώτη φορά;

Ο Ρουμάνος τεχνικός εξήγησε αναλυτικά όλους τους λόγους που έγινε αυτό. Συγκεκριμένα, τόνισε πως το γεγονός, πως έμειναν εκτός αποστολής οι Ανέστης Μύθου, Αντώνης Τσιφτσής και Γίρι Παβλένκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Κι αυτό, γιατί οι δύο βασικοί τερματοφύλακες της ομάδας ήταν στα «πιτς», ενώ ο νεαρός επιθετικός «εξυπηρετούσε» τον κανονισμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Δηλαδή, το να υπάρχει κάποιος παίκτης καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, που έχει γεννηθεί μετά την 1η Γενάρη του 2004.

O Δημήτρης Μοναστηρλής ήταν το τέλειο «κούμπωμα» και ο προπονητής του επέλεξε να του δώσει την ευκαιρία, επειδή είχε δείξει μεγάλη βελτίωση τους τελευταίους μήνες.

Την ίδια ώρα, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου προτίμησε να έχει 10 έμπειρους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, θεώρησε πως ο Ατρόμητος θα δημιουργήσει λίγες ευκαιρίες.

Αυτοί ήταν και όλοι οι λόγοι που έφεραν την ευκαιρία, για τον 21χρονο τερματοφύλακα να «λάμψει». Σε ένα ματς, που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσει.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Τη στιγμή που έμαθα πως αρρώστησε ο Μύθου σκέφτηκα ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για μας. Θα προτιμούσα να είχα δέκα παίκτες έμπειρους στο γήπεδο. Θεωρώ πως σε ένα τέτοιο παιχνίδι, οι ευκαιρίες που θα παρουσιάζονταν από τον αντίπαλο θα ήταν λίγες. Ο Μοναστηρλής μου έχει δείξει αυτοπεποίθηση και βελτίωση αυτούς τους μήνες. Πίστευα ότι θα κερδίσουμε πιο εύκολα».