Ομάδα από την επαρχία θα βρεθεί, δεδομένα, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, για δεύτερη σερί σεζόν. Ποια το είχε καταφέρει την τελευταία φορά;

Λεβαδειακός ή ΟΦΗ «ζωντανοί» για το όνειρο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν. Κέρδισε εύκολα την Κηφισιά (14/01, 2-0) στα προημιτελικά και έτσι, έκλεισε θέση για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Από την άλλη μεριά, οι Κρητικοί έκαναν την έκπληξη του τουρνουά, πετώντας εκτός την ΑΕΚ, με σπουδαίο «διπλό» στη Νέα Φιλαδέλφεια (14/01, 0-1), ενώ πλέον, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά τον Λεβαδειακό.

Το έτερο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης θα είναι το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Πάντως, δεδομένα, το Κύπελλο Ελλάδας θα «δει για δεύτερη διαδοχική σεζόν έναν σύλλογο από την επαρχία να φτάνει ως τον τελικό της διοργάνωσης. Είτε ο ΟΦΗ, είτε ο Λεβαδειακός, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το τρόπαιο και να γράψουν ιστορία.

Η αλήθεια είναι πως το φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο. Είναι ενδεικτικό ότι η τελευταία φορά, που σημειώθηκε κάτι αντίστοιχο, ήταν πριν από 41 ολόκληρα χρόνια!

Back-to-back… ΑΕΛ

Συγκεκριμένα, το 1984 και το 1985, μία ομάδα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, είχε καταφέρει να φτάσει σε back-to-back τελικούς στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αυτή ήταν η ΑΕΛ, φτάνοντας μάλιστα και σε μία κατάκτηση του τροπαίου! Την πρώτη χρονιά, είχε γνωρίσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-0, όμως εν συνεχεία επέστρεψε, επικράτησε εμφατικά του ΠΑΟΚ με 4-1 και κέρδισε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της!

Οι «βυσσινοί» αποτελούν, ταυτόχρονα, και την τελευταία ομάδα από την επαρχία, που κατάφερε να κερδίσει το Κύπελλο Ελλάδας, με την κατάκτηση του 2007.

Μένει να φανεί, εάν ο ΟΦΗ ή ο Λεβαδειακός μπορούν να επαναλάβουν κάτι αντίστοιχο στον θεσμό.