Ο ΟΦΗ ψάχνει τη δεύτερη διαδοχική παρουσία του σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά από πέρυσι όπου αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.
Οι Κρητικοί θα κοντραριστούν με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, στον επαναληπτικό του μεταξύ τους 1-1, από τον πρώτο αγώνα.
Η αλήθεια είναι πως στη Λιβαδειά έχουν βρεθεί αρκετοί φίλαθλοι του ΟΦΗ, ακόμα κι αν δεν μπόρεσαν όλοι να εξασφαλίσουν εισιτήρια.
Αν και ο κρητικός σύλλογος έλαβε επίσημα μόνο 300 εισιτήρια, η ανταπόκριση των οπαδών του ήταν τεράστια, με περισσότερους από 800 Κρητικούς φιλάθλους να καταφτάνουν στη Λιβαδειά.
Προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα, πολλοί από αυτούς που δεν βρήκαν θέση στις κερκίδες κατέφυγαν στον γειτονικό λόφο, πάνω από το στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», προσφέροντας μία «ξεχωριστή» εικόνα!