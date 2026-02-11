Οι φίλοι του ΟΦΗ έδωσαν το «παρών» στη Λιβαδειά, για το σπουδαίο ματς της ομάδας τους και βρέθηκαν ακόμα και σε… λόφους!

Ο ΟΦΗ ψάχνει τη δεύτερη διαδοχική παρουσία του σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά από πέρυσι όπου αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.

Οι Κρητικοί θα κοντραριστούν με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, στον επαναληπτικό του μεταξύ τους 1-1, από τον πρώτο αγώνα.

Η αλήθεια είναι πως στη Λιβαδειά έχουν βρεθεί αρκετοί φίλαθλοι του ΟΦΗ, ακόμα κι αν δεν μπόρεσαν όλοι να εξασφαλίσουν εισιτήρια.

Ο ΟΦΗ «κυνηγά» κάτι… άγνωστο στην Ελλάδα από το 1959! Ο ΟΦΗ θέλει να πάρει το εισιτήριο για έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, μέσα στην έδρα του Λεβαδειακού (11/02, 17:00), έχοντας μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία.

Αν και ο κρητικός σύλλογος έλαβε επίσημα μόνο 300 εισιτήρια, η ανταπόκριση των οπαδών του ήταν τεράστια, με περισσότερους από 800 Κρητικούς φιλάθλους να καταφτάνουν στη Λιβαδειά.

Προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα, πολλοί από αυτούς που δεν βρήκαν θέση στις κερκίδες κατέφυγαν στον γειτονικό λόφο, πάνω από το στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», προσφέροντας μία «ξεχωριστή» εικόνα!

Δείτε φωτογραφίες:

Credits: Intime

Credits: Intime