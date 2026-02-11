Ο ΟΦΗ θέλει να πάρει το εισιτήριο για έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, μέσα στην έδρα του Λεβαδειακού (11/02, 17:00), έχοντας μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία.

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στην έδρα του (11/02, 17:00), για τη μεταξύ τους ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betssson.

Μετά το 1-1 στο Ηράκλειο, οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, σε αυτήν την ιστορική ευκαιρία: από τη μία, ο Λεβαδειακός θέλει να προκριθεί σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του, ενώ ο ΟΦΗ, από την άλλη, θέλει να εξασφαλίσει την back-to-back παρουσία του.

Αν ο Χρήστος Κόντης και το σύνολό του τα καταφέρουν, θα έχουν πετύχει κάτι που στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει γίνει από το 1959!

Η τελευταία φορά που ομάδα της επαρχίας, δηλαδή εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατάφερε να έχει παρουσία σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν η Δόξα Δράμας το 1958 και το 1959.

Καμία έκτοτε δεν κατάφερε κάτι αντίστοιχο και ο ΟΦΗ, φέτος, έχει μπροστά του αυτήν την ευκαιρία. Αν τα καταφέρει πάντως, θα θέλει να πετύχει κάτι καλύτερο από εκείνη τη Δόξα Δράμας, που δεν κέρδισε κανέναν από τους δύο τελικούς.