Η Valencia CF συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Διαχρονικά έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση χάρη στην εξαιρετικά παραγωγική ακαδημία της, η οποία έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Τα τρία τελευταία χρόνια η ακαδημία της αξιολογείται σταθερά από το παρατηρητήριο της UEFA ως μία από τις τέσσερις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Τα Valencia CF Soccer Camps αποτελούν ένα ολοκληρωμένο προπονητικό πρόγραμμα που βοηθά παιδιά από όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και να εξελίξουν τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου μέσα από τη μεθοδολογία της Valencia CF Academy.

Τα camps συνδυάζουν την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία και απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 έως 16 ετών που επιθυμούν να προπονηθούν υπό την καθοδήγηση προπονητών της ακαδημίας της Valencia CF. Παράλληλα, τα Valencia CF Soccer Camps έχουν ως στόχο και την ανακάλυψη ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τη διαδικασία των προπονήσεων και της αξιολόγησης, οι παίκτες αυτοί έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν περαιτέρω και να παρουσιαστούν στην Valencia CF Academy.

Oι προπονητές που θα στελεχώσουν τα VCF Academy Summer Camps φέτος στην Ελλάδα:

Gustavo Daza, Team Manager της Α’ Ομάδας Γυναικών Valencia CF Academy

Nacho Tarin, Coach K19 Valencia CF Academy

Pilar Torres, Coach της Β’ Ομάδας Γυναικών Valencia CF

Simao Mate Junior, ambassador VCF Academy Greece & Cyprus

Ηλικιακές Κατηγορίες : Κ16 – K14 – K12 – K10 – Κ8

Η ομαδική εμπειρία αποτελεί τον βασικό τρόπο μέσα από τον οποίο μεταδίδονται οι ποδοσφαιρικές αξίες.

Μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους συμπαίκτες τους, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να βιώσουν τις αρχές που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της Valencia CF.

Η προπονητική φιλοσοφία της Valencia CF, η οποία βασίζεται στην έννοια της ομάδας, συνοψίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Κίνητρο – να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες ώστε να αναπτύξουν την επιθυμία να μάθουν και να εξελιχθούν.

2. Προπόνηση – να μεταδώσει τις τεχνικές και τακτικές αρχές του ποδοσφαίρου με οργανωμένο και κατανοητό τρόπο.

3. Πειραματισμός – να δώσει στους παίκτες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει μέσα από αγωνιστικές καταστάσεις.

Το προπονητικό πρόγραμμα βασίζεται στη δοκιμασμένη μεθοδολογία της ακαδημίας της Valencia CF. Οι προπονήσεις υλοποιούνται από προπονητές της Valencia CF Academy, σε συνεργασία με προπονητές του δικτύου των συνεργαζόμενων ακαδημιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μέσα από σύγχρονες ασκήσεις και εξειδικευμένες προπονητικές μεθόδους, οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις αγωνιστικές τους δεξιότητες και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία ενός από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά προγράμματα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι του 2026 τα Valencia CF Soccer Camps θα πραγματοποιηθούν σε επτά πόλεις της Ελλάδας: Λήμνο, Κεφαλονιά, Λαμία, Αθήνα, Λάρισα, Σάμο και Χαλκίδα.