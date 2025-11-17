Η Γ’ Εθνική έχει το δικό της «κανόνι». Ποδοσφαιριστής του Πανθρακικού «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες και σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο!

Κάθε κατηγορία έχει τα δικά της «κανόνια». Στη Γ’ Εθνική φαίνεται πως υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Ο Πανθρακικός κάνει τη δικιά του προσπάθεια, ώστε να πάρει την άνοδο στη Super League 2.

Μετά από εννέα αγωνιστικές έχει 17 βαθμούς. Μπροστά του είναι η Δόξα Δράμας με 20 και ο Ηρακλής Θερμαϊκού με 21. Ωστόσο, τα πράγματα μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά, αν δεν είχε στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή!

Κεραυνός διέκοψε ματς του Πανθρακικού, στο νοσοκομείο ο διαιτητής! Ο αγώνας του Πανθρακικού με την ΑΕ Ευόσμου είχε απρόσμενο τέλος, με έναν κεραυνό να διακόπτει το ματς, αφού ο διαιτητής χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.

Το «κανόνι» της Γ’ Εθνικής

Ένας παίκτης, που τον έχει βοηθήσει τα μέγιστα -μέχρι στιγμής- είναι και ο Απόστολος Σαραντίδης.

Το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε σε μία από τις ομάδες, που έκανε τα πρώτα του βήματα ως παίκτης ακαδημιών και στα 27 του είναι σε τρομερή κατάσταση.

Η εκκίνησή του είναι «μαγική», καθώς έχει «εθιστεί» στα γκολ! Στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής είναι πρώτος σκόρερ, καθώς μετράει 12 γκολ σε 569 λεπτά συμμετοχής, σύμφωνα με το Sofascore!

Δηλαδή, βρίσκει δίχτυα κάθε 47 λεπτά αγώνα στο πρωτάθλημα! Παράλληλα, έχει να μείνει «άσφαιρος» από τον περασμένο Σεπτέμβριο και όταν η ομάδα του κέρδισε με 1-0 τον Αετό Ορφυνίου (27/09)!

Με λίγα λόγια, δεν είχε σκοράρει στην πρεμιέρα για την 3η τη τάξει κατηγορία της Ελλάδα!

Έκτοτε, μετράει 13 γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις για όλες τις διοργανώσεις και δείχνει πως με τη… φόρα που έχει πάρει δύσκολα θα σταματήσει!

Εσείς τι λέτε στα πόσα γκολ θα σταματήσει τη φετινή σεζόν ο Απόστολος Σαραντίδης;