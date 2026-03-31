Στην κορυφή της ΕΠΣ Κυκλάδων επέστρεψε ο Πανναξιακός των Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα, ο οποίος μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο.

Η ομάδα της Νάξου, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της β’ φάσης, πανηγυρίζει την άνοδο στη Γ’ Εθνική, επιστρέφοντας στις εθνικές ερασιτεχνικές κατηγορίες έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας.

Το επίτευγμα αυτό προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού, με τους πανηγυρισμούς να ξεκινούν από τα «φλεγόμενα» αποδυτήρια και να μεταφέρονται σε τοπική ταβέρνα, όπου ο Κώστας Μανωλάς έκλεψε την παράσταση τραγουδώντας και χορεύοντας με το μικρόφωνο ανά χείρας.

Ο έμπειρος αμυντικός, όντας εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο «sportcyclades», χαρακτήρισε το φετινό πρωτάθλημα ίσως τον σημαντικότερο τίτλο της λαμπρής καριέρας του, τοποθετώντας τον πάνω από τα εκατομμύρια και τις ευρωπαϊκές του διακρίσεις.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μανωλάς:

«Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, πήρα μία από τις μεγαλύτερες χαρές γιατί το πάλεψα. Και μέσα μου και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές γιατί δεν είναι εύκολο να οργανώσεις μια ομάδα από την αρχή και μέσα σε πέντε μήνες να καταφέρει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ποτέ δεν έβαλα πάνω από τον εαυτό μου τα λεφτά. Είμαι ένας άνθρωπος που πάλεψε μια ζωή μέσα στο γήπεδο για να καταφέρει αυτά που κατάφερα. Ό,τι έχω καταφέρει τα έχω κερδίσει με το σπαθί μου. Δοξάζω το Θεό που είμαι υγιής και μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες στον τόπο μου, γιατί ο τόπος μου είναι πάνω απ’ όλα για εμένα.

Το πρωτάθλημα το αφιερώνω στην κόρη μου, γιατί πέρυσι που το χάσαμε, το λέω και ανατριχιάζω, η Ναντυούλα μου έκλαιγε. Το αφιερώνω σε εκείνη και τη γυναίκα μου».