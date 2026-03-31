Όλοι γνωρίζουμε τον Κώστα Μανωλά και τον Δημήτρη Σιόβα, όμως, ο Πανναξιακός είχε στο ρόστερ του έναν άνθρωπο που «ξέρει» από ανόδους όσο κανείς!

Ο Πανναξιακός επιστρέφει στη Γ’ Εθνική. Μία ομάδα από τις Κυκλάδες τη νέα σεζόν θα δώσει μεγάλες «μάχες», έχοντας δύο ποδοσφαιριστές που έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Τα όσα έχουν κάνει οι Κώστας Μανωλάς και Δημήτρης Σιόβας είναι περιττό να ειπωθούν, αφού μία γρήγορη αναζήτηση στο βιογραφικό τους τα «λέει» όλα.

Η ομάδα της Νάξου είχε ακόμα ένα «κρυφό» όπλο. Τι εννοούμε; Ότι είχε στο ρόστερ της και έναν παίκτη που ξέρει πολλά πράγματα από ανόδους!

Ο «Μr. Άνοδος»

Ποιος είναι αυτός; Ο Αλέξανδρος Μελισσόπουλος. Πολλοί μπορεί να μην τον γνωρίζουν, αλλά μιλάμε για έναν επιθετικό που είναι στο 34ο έτος της ηλικίας του.

Η καριέρα του ήταν κυρίως σε ομάδες των μικρότερων κατηγοριών, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.

Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που έχει… χορτάσει από προβιβασμούς και ανόδους! Η αρχή έγινε το 2012, όταν και πανηγύρισε την άνοδο στη Δ’ Εθνική με τον Αστέρα Μαγικού από την Α’ ΕΠΣ Ξάνθης!

Τη σεζόν 2017-18 έμεινε για μία σεζόν στον Ηρόδοτο, όπου και έπαιξε στη Γ’ Εθνική πανηγυρίζοντας μαζί του την άνοδο στη Β’ Εθνική.

Και η επόμενη σεζόν είχε προβιβασμό το «μενού», αλλά με διαφορετική ομάδα, αφού πήγε στον Νέστο Χρυσούπολης που πήρε τη 2η θέση και «ανέβηκε» ξανά στη Β’ Εθνική.

Το 2021 πανηγύρισε ξανά στο τέλος της σεζόν, αφού μετά τη μεταγραφή του στον Ορφέα Ξάνθης πήρε πρωτάθλημα στη Γ’ Εθνική!

Ό,τι ακριβώς έγινε και την επόμενη αγωνιστική χρονιά, αφού ανέλαβε να «ανεβάσει» τον Αγροτικό Αστέρα στη Β’ Εθνική και τα κατάφερε ξανά.

Για να πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα. Σε ποια ομάδα ήταν ο Αλέξανδρος Μελσισσόπουλος την περασμένη σεζόν; Στην Ελλάς Σύρου!

Όλοι γνωρίζουμε στο τέλος τι έγινε, με την ομάδα των Κυκλάδων να πανηγυρίζει την άνοδο στη Β’ Εθνική και τον Αλέξανδρο Μελισσόπουλο να προσθέτει ακόμα ένα «παράσημο», πριν έρθει ο Πανναξιακός.

Δηλαδή, μετράει επτά ανόδους μέσα σε 14 χρόνια, όχι και άσχημα…