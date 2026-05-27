Αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τη Γ’ Εθνική, πρέπει να απευθυνθεί στον Δημήτρη Μαγκαφίνη, αφού το βιογραφικό του «μιλάει» από μόνο του!

O Νέας Αρτάκης έχει και επίσημα νέο προπονητή. Ο Δημήτρης Μαγκαφίνης, μετά από δύο χρόνια επιστρέφει για να «οδηγήσει» το κλαμπ στη Γ’ Εθνική.

Μία κατηγορία που τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε; Κοιτάζοντας μονάχα το βιογραφικό του.

Ο 58χρονος προπονητής έχει ξεκινήσει την καριέρα του εδώ και αρκετά χρόνια και έχει ζήσει μία από τις «πολυταξιδεμένες» πορείες.

Από το 2013-14 μέχρι και σήμερα έχει μετρήσει αμέτρητους αγώνες στην 3η τη τάξει κατηγορία της Ελλάδας.

Ωστόσο, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσής του; Το με πόσες ομάδες τα έχει καταφέρει.

Ο Δημήτρης Μαγκαφίνης δεν έχει προπονήσει ούτε έναν σύλλογο, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά συνολικά 16, τα τελευταία 13 χρόνια στη Γ’ Εθνική.

Η αρχή έγινε με την Κόρινθο τη σεζόν 2013-14, ενώ την ίδια βρέθηκε και στον Ορφέα Ελευθερούπολης. Στα μέσα της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς πήγε στο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος.

Παρ’ όλα αυτά το 2015 πήγε στην Ερμιονίδα, ενώ το 2016 είχε ένα μικρό πέρασμα από τη Β’ Εθνική και τη Ζάκυνθο. Από τότε, όλες οι ομάδες που έχει αναλάβει αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη Γ’ Εθνική.

Νέστος Χρυσούπολης, Λευκίμμη, Τηλυκράτης Λευκάδας, Αετός Ορφυνίου, Μέγας Αλέξανδρος Ορφυνίου, Παναρκαδικός, Ζάκυνθος, Νέα Αρτάκη, Αναγέννηση Άρτας, Μιλτιάδης Πυρκαγίου και Κάρυστος κατά σειρά ήταν το ταξίδι του!

Κάπως έτσι φτάνουμε και στις 16 διαφορετικές ομάδες στην ίδια κατηγορία. Και φυσικά, μιλάμε για τον recrod man του είδους, αφού ο δεύτερος πιο «πολυταξιδεμένος» προπονητής σταματάει στα 10 κλαμπ.

Δημήτρης Μαγκαφίνης ή αλλιώς ο άνθρωπος που ξέρει πολύ τη Γ’ Εθνική…