O Πανναξιακός επέστρεψε στη Γ’ Εθνική, με τον Δημήτρη Σιόβα να είναι ο «ήρωάς» του και να πανηγυρίζει όπως ο Κώστας Μήτρογλου!

O Πανναξιακός είναι ξανά στη Γ’ Εθνική, μετά από τη σεζόν 2020-21! Η παρέα του Κώστα Μανωλά μπόρεσε να κερδίσει τον τίτλο στις ΕΠΣ Κυκλάδων, μετά από μία μεγάλη «μάχη» που έδωσε στη Σαντορίνη.

Στο ματς με αντίπαλο τη Θύελλα Καμαρίου (29/03, 2-3), όλα ήταν στην ισοπαλία στο 53ο λεπτό. Ωστόσο, η «λύση» για την ομάδα της Νάξου ήρθε έπειτα από μία εκτέλεση κόρνερ.

Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής που της έδωσε και τον προβιβασμό στην επόμενη κατηγορία; Ο Δημήτρης Σιόβας! Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός «τρύπωσε» στην άμυνα της Θύελλας Καμαρίου και από κοντινή απόσταση μπόρεσε να κάνει το 2-3.

Σκορ με το οποίο έληξε ο αγώνας και «σφράγισε» και μαθηματικά την άνοδο για τον Πανναξιακό, αφού είναι στο +6, με δύο αγωνιστικές να απομένουν και «κερδίζει» όλες τις ισοβαθμίες.

Ο Δημήτρης Σιόβας αποφάσισε να πανηγυρίσει το νικητήριο γκολ, με έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό που αρκετές φορές βλέπουμε στα γήπεδα.

Ωστόσο, για τον ίδιο ίσως να είχε μία διαφορετική «μετάφραση». Έκανε πως «πυροβολάει», θυμίζοντας έναν παλιό του συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, αλλά και έναν πολύ καλό του φιλό.

Για ποιον μιλάμε; Μα φυσικά για τον Κώστα Μήτρογλου! Ο πρώην Έλληνας επιθετικός συνήθιζε να πανηγυρίζει έτσι τα γκολ και πριν λίγες ώρες είδε και τον Δημήτρη Σιόβα να του «κλέβει» την ιδέα και να «γιορτάζει» μαζί με περίπου 200 φίλους της ομάδας της Νάξου που έκαναν το ταξίδι στη Σαντορίνη.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο στο 2:06:45 το γκολ του Δημήτρη Σιόβα: