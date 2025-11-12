Μία άμυνα από «ατσάλι», που δεν «σπάει» με τίποτα! Η Γ’ Εθνική έχει μία ομάδα, που έχει «ξεχάσει» πώς είναι να δέχεσαι γκολ!

Πολλές είναι οι ομάδες, που επιλέγουν να «θωρακίσουν» τις άμυνές τους και έχουν σε… δεύτερη μοίρα την επίθεση.

Το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει «τρελούς» ρυθμούς και από τη μία στιγμή στην άλλη μπορούμε να δούμε πολλά γκολ.

Ωστόσο, λίγες είναι οι φορές, που όταν το παθητικό σε ένα κλαμπ είναι «γεμάτο» στο τέλος καταφέρνει σπουδαία πράγματα. Προς μία τέτοια… κατεύθυνση οδεύει και μία ελληνική ομάδα, καθώς η άμυνά της είναι φτιαγμένη από «ατσάλι»!

Για τη βρούμε δεν θα κοιτάξουμε στη Stoiximan Super League, ούτε στη Super League 2, αλλά στη Γ’ Εθνική! Κι αυτό, γιατί υπάρχει ένα κλαμπ, που «σπάει» τα κοντέρ με τα όσα κάνει από την αρχή της σεζόν!

Έχει «ξεχάσει» να δεχτεί γκολ

Πολλές είναι οι ομάδες, που λαμβάνουν μέρος στην 3η τη τάξει κατηγορία της Ελλάδας. Ωστόσο, μία παίρνει «άριστα» στην αμυντική της λειτουργία.

Ποια είναι αυτή; Η Βέροια! Η ομάδα από την Ημαθία «απουσιάζει» αρκετά χρόνια από τα «μεγάλα σαλόνια» και ο μεγάλος στόχος της είναι η επιστροφή στη Super League 2. Πώς προσπαθεί να τα καταφέρει; Έχοντας «ξεχάσει» να δεχτεί γκολ!

Πόσες φορές έχει αναγκαστεί να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της, μετά από οκτώ αγωνιστικές; Καμία! Κι όμως, μετά τις πρώτες οκτώ «στροφές» του πρωταθλήματος κανείς δεν έχει «παραβιάσει» την εστία της!

Ένα φαινόμενο, που μόνο σπάνια βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Για την ιστορία, η Βέροια είναι στην 1η θέση του ομίλου της και στο +3 από τον Απόλλων Πόντου, που έχει 17 βαθμούς.

Θα μπορέσει να συνεχίσει με το… μηδέν στο παθητικό της; Προφανώς, και η «αποστολής» της είναι δύσκολη, αλλά η εκκίνησή της είναι εντυπωσιακή!