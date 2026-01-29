Λίγη ώρα πριν την έναρξη του Λυών – ΠΑΟΚ (29/01, 22:00), έγιναν γνωστοί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, που ξεκινούν την αναμέτρηση.

Ήρθε η «σκληρή» ώρα για τον ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να παίξει, μετά τη μεγάλη τραγωδία, με τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προσπάθησε για την αναβολή του ματς με τη Λυών (29/01, 22:00), αλλά η UEFA δεν ήταν θετική.

Γι’ αυτό, και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ταξίδεψε στη Γαλλία, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σχεδόν μία ώρα, πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού, για τη βασική ενδεκάδα.

Χωρίς εκπλήξεις οι Θεσσαλονικείς, που θα έχουν κάτω από την εστία τον Αντώνη Τσιφτσή.

Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Τζόντζο Κένι και Ράχμαν Μπάμπα, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα έχει τους Γιάννη Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα.

Στα χαφ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Τάισον στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στο πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοφ, Πέλκας, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ.