Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, με τους οποίους θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός την αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08, 21:00).

Ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα θα δώσει μία σπουδαία «μάχη», με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στόχος και των δύο ομάδων η πρόκριση στα Play Offs του Europa League.

Το 0-0 του ΟΑΚΑ έχει αφήσει «ανοιχτούς λογαριασμούς» και τα πάντα θα κριθούν στην Πολωνία. Και πιο συγκεκριμένα, την Κρακοβία, δηλαδή το μέρος, όπου δίνει τα ευρωπαϊκά του ματς το κλαμπ του Αρντά Τουράν.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει, με τους Γιάννη Κώτσιρα, Γιώργο Κυριακόπουλο, Αχμέντ Τουμπά και Έρικ Πάλμπερ-Μπράουν να ξεκινούν.

«Τα μυστικά μίας μεταγραφικής κουλτούρας»: Ο άνθρωπος της Σαχτάρ στη Βραζιλία, αποκαλύπτει στο Ole.gr πώς ξεκίνησαν όλα Σαχτάρ και Βραζιλία, έννοιες ταυτόσημες. Πώς ξεκίνησαν όλα, όμως; Ο Λουίζ Γκρέκο, ο άνθρωπος της στη «χώρα του καφέ» για 10 χρόνια περίπου, αποκαλύπτει στον Φάνη Τσοκανά και το Ole.gr, πώς χτίστηκε μία μεταγραφική «κουλτούρα».

Στη μεσαία γραμμή, Άνταμ Τσέριν, Πέδρο Τσιριβέγια και Νεμάνια Μαξίμοβιτς πήραν φανέλα βασικού. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Φακούντο Πελίστρι, στο άλλο ο Τετέ και στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Μαξίμβοιτς, Τσιριβέγια, Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

Την ίδια ώρα, γνωστή έγινε και ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει την αναμέτρηση η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο Αρντά Τουράν έπρεπε να επιλέξει την ομάδα, έχοντας πολλές απουσίες, με τους Ουκρανούς να έχουν στη σύνθεσή τους τους: Ρίζνικ, Ενρίκε, Τομπίας, Μποντάρ, Ματβιγένκο, Μάρλον, Οτσερένκο, Μπονταρένκο, Νιούερτον, Σαντάνα, Ελίας.

Στον πάγκο θα είναι οι: Φεσιούν, Τβαρντόβσκι, Μάρλον Σάντος, Σβεντ, Αζάροβ, Γκραμ, Χλουστσένκο, Τσουκάνοφ, Κονόπλια, Ναζαρίνα, Φαρίνα.