Μία σπουδαία αναμέτρηση είναι λίγα λεπτά πριν την έναρξή της για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη Ρόμα (29/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.  

Σε ένα ματς, που δεν υπάρχει το… άγχος της πρόκρισης, καθώς αυτή έχει «κλειδώσει». Ωστόσο, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει για το «πλασάρισμά» της, ενώ σε ένα «τρελό» σενάριο, μπορεί να τερματίσει και μέσα στην 8άδα.  

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει άριστα «10»: Το ακραίο σενάριο που τον βάζει στην «8άδα» του Europa League

Ανάς Ζαρουρί Παναθηναϊκός Φερεντσβάρος Europa League

Ο Παναθηναϊκός, έστω και με ένα απίστευτα ακραίο σενάριο, ίσως καταφέρει να μπει στην 8άδα του Europa League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του «τριφυλλιού», που έχει πάρα πολλές αλλαγές και απουσίες.  

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Μπροστά του θα έχουμε τριάδα στην άμυνα, με τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Σβέριρ Ίνγκασον και Αχμέντ Τουμπά. Όλη την πλευρά από δεξιά θα την έχει ο Γιώργος Κάτρης, ενώ αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος.  

Στα χαφ θα είναι οι Τάσος Μπακασέτας, Μανώλης Σιώπης. Στην κορυφή θα είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ έναν πιο «ελεύθερο» ρόλο θα έχουν οι Ανάς Ζαρουρί και Βισέντε Ταμπόρδα. 

Η ενδεκάδα του ματς: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Σάντσες, Τερζής.