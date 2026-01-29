Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση απέναντι στη Ρόμα (29/01, 22:00)!

Μία σπουδαία αναμέτρηση είναι λίγα λεπτά πριν την έναρξή της για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τη Ρόμα (29/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ένα ματς, που δεν υπάρχει το… άγχος της πρόκρισης, καθώς αυτή έχει «κλειδώσει». Ωστόσο, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει για το «πλασάρισμά» της, ενώ σε ένα «τρελό» σενάριο, μπορεί να τερματίσει και μέσα στην 8άδα.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του «τριφυλλιού», που έχει πάρα πολλές αλλαγές και απουσίες.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Μπροστά του θα έχουμε τριάδα στην άμυνα, με τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Σβέριρ Ίνγκασον και Αχμέντ Τουμπά. Όλη την πλευρά από δεξιά θα την έχει ο Γιώργος Κάτρης, ενώ αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα χαφ θα είναι οι Τάσος Μπακασέτας, Μανώλης Σιώπης. Στην κορυφή θα είναι ο Μίλος Πάντοβιτς, ενώ έναν πιο «ελεύθερο» ρόλο θα έχουν οι Ανάς Ζαρουρί και Βισέντε Ταμπόρδα.

Η ενδεκάδα του ματς: Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Σάντσες, Τερζής.