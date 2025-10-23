Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν για τον Παναθηναϊκό στη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη Φέγενορντ (23/10, 22:00).

Από… χίλια κύματα πέρασε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αρχικά, είχε προγραμματιστεί για τις 19:45 ώρα Ελλάδας, αλλά η καταιγίδα, Μπέντζαμιν, έφερε αλλαγές! Στην αρχή, η αναμέτρηση είχε προγραμματιστεί για τις 17:30.

Ωστόσο, οι νέες προβλέψεις του καιρού έφερε και πάλι την αλλαγή της ώρας!

Εν τέλει, η UEFA αποφάσισε ο αγώνας να διεξαχθεί κανονικά και να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Γιάννης Κώτσιρας, ενώ αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Αχμέντ Τουμπά και Ίνγκι Ίνγκασον. Στα χαφ θα είναι ο Άνταμ Τσέριν και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί σε τι θέση θα ξεκινήσει ο Νταβίντε Καλάμπρια.

Σε περίπτωση που παίξει στο κέντρο δεν αλλάζει κάτι, αλλά αν είναι στα «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ θα είναι στο «10». Ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα είναι στην κορυφή και ο Φίλιπ Τζούρισιτς στα αριστερά.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Καλάμπρια, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Πάντοβιτς.