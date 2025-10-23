Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» οδηγεί ξανά σε νέα ώρα το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός.

Συνεχίζονται οι «ανατροπές» ως προς την ώρα διεξαγωγής του Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, για την 3η αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η αρχική ώρα διεξαγωγής που είχε οριστεί, ήταν για τις 19:45 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» και οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα φέρει στο Ρότερνταμ, έφεραν την αναμέτρηση νωρίτερα, στις 17:30.

Μία ώρα που άλλαξε εκ νέου, καθώς η κακοκαιρία θα φτάσει νωρίτερα από το αναμενόμενο στην ολλανδική πόλη!

Κάπως έτσι, η νέα αυτή εξέλιξη, έπειτα από τις διαβουλεύσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, έφερε το ματς με ώρα έναρξης στις 22:00, όταν τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να έχουν εξασθενήσει, ώστε το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, να μπορεί να αρχίσει κανονικά.

Η αιτία «Μπέντζαμιν»

Γιατί, όμως, συνέβησαν όλα αυτά; Ο λόγος αφορά τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στο Ρότερνταμ και γενικότερα στο δυτικό τμήμα της Ολλανδίας, από το απόγευμα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» αναμένεται να φτάσει ολλανδική πόλη, με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι ριπές του ανέμου, στην εν λόγω καταιγίδα, ίσως είναι της τάξεως των 100 έως 120 χλμ./ώρα.