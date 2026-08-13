«Στράβωσαν» όλα για τον ΠΑΟΚ σε μια βραδιά, καθώς μαζί με το Europa League, έχασε και τον Ντρκούσιτς.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ηττήθηκε με 3-2 (13/08) και έτσι αποχαιρέτησε το Europa League. Πλέον, καλείται να συνεχίσει στα Play Offs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν, με φόντο μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Τα κακά «μαντάτα», όμως, δεν σταματούν στον αποκλεισμό για τον ΠΑΟΚ, αφού όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης (13/08) χάλασε και η μεταγραφή του Ντρκούσιτς.

Ο Σλοβένος κεντρικός αμυντικός θεωρούνταν ουσιαστικά παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά», καθώς υπήρχε οριστική συμφωνία με τη Ζενίτ για τον δανεισμό του και αναμενόταν στην Ελλάδα την Παρασκευή (14/08) ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ωστόσο, η τροπή της υπόθεσης άλλαξε ακαριαία όταν ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε πρόταση από την Εσπανιόλ, την οποία και αποδέχθηκε αμέσως, δηλώνοντας πως αποτελούσε όνειρο ζωής για τον ίδιο να αγωνιστεί στον καταλανικό σύλλογο.

Κατόπιν αυτού, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι υποχρεωμένος να βγει ξανά στην αγορά για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Ελουστόντο.