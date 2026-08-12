Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League. Το γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι.

Ο Ολυμπιακός «λύγισε» στην Ολλανδία (11/08, 2-1 παρ.) και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League.

Αν και οι Πειραιώτες προηγήθηκαν χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί, δέχθηκαν την ισοφάριση από τον Λίνσεν, με το ματς να οδηγείται τελικά στην παράταση. Η αποβολή του Φορτούνη από το 80ο λεπτό της αναμέτρησης δυσκόλεψε αρκετά το έργο τους, με τον Εμρέ Μορ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο έξτρα ημίωρο.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη μέρα, που θα τον βρει στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League.

Μέχρι στιγμής, πέραν των «ερυθρόλευκων», άλλες 16 ομάδες βρίσκονται σίγουρα στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που σημαίνει πως αποτελούν πιθανούς αντιπάλους της ελληνικής ομάδας.

Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επόμενη μέρα, μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν.

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League, μαζί με τον Ολυμπιακό:

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γιουβέντους

Μίλαν

Άλκμααρ

Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Στουρμ Γκρατς

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

Τορεένσε