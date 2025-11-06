Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις, στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ, μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Λιλ, θέλει να δώσει συνέχεια με ανάλογες εμφανίσεις στο Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις (06/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase, με στόχο τους τρεις βαθμούς, που θα την βοηθήσουν να «μπει» γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

Υπενθυμίζουμε πως στο ματς με τους Γάλλους, ο Κεντζιόρα αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος με τη Γιουνγκ Μπόις.

Θέση κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πάρει ο Γίρι Παβλένκα, ενώ από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα, προβάδισμα έχουν οι Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο του κέντρου λογικά θα βρεθούν οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με την τριάδα μπροστά τους να αποτελείται από τους Ζίβκοβιτς, Τάισον και Κωνσταντέλια.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.