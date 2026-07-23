Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην πρώτη αναμέτρηση με την Ντιναμό Κιέβου.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Πολωνία (23/07, 20:00), απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, αν και αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Αν και ο Αλέσιο Λίσι έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του για την πιθανή ενδεκάδα της ομάδας του, υπάρχει μία σύνθεση που, τη δεδομένη στιγμή, δείχνει να έχει προβάδισμα.

Παντελής Χατζηδιάκος, ο έκτος Έλληνας που «σπάει» το φράγμα του 1.000.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ Ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όμως, για να τα καταφέρει έπρεπε πρώτα να «μπει» σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ!

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής, ενώ πιθανότητα η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Τέιλορ.

Στα χαφ, Χρήστος Ζαφείρης και Μαντί Καμαρά έχουν τις πιθανότητές τους, ενώ Τάισον και Ζίβκοβιτς προκρίνονται για τα δύο «φτερά» της επίθεσης.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γερεμέγεφ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω του.