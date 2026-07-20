Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου!

Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ντιναμό Κιέβου, θα βρει στον δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League!

Το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), οι Θεσσαλονικείς γνώρισαν το εμπόδιο που θα χρειαστεί να ξεπεράσουν, προκειμένου να συνεχίσουν στα Play Offs της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε περίπτωση αποκλεισμού από την Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Την περασμένη σεζόν, η Άντερλεχτ τερμάτισε στην 4η θέση του βελγικού πρωταθλήματος, ενώ ηττήθηκε στην παράταση, στον τελικό του εγχώριου κυπέλλου, απέναντι στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Από την άλλη πλευρά, η Χάμαρμπι ολοκλήρωσε το προηγούμενο πρωτάθλημα Σουηδίας στη 2η θέση, πίσω από τη Μιάλμπι, ενώ από την ίδια ομάδα ηττήθηκε και στον τελικό του Κυπέλλου.

Σε περίπτωση που προκριθεί από την Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα έχει το πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού στο Europa League στην Τούμπα, στις 6 Αυγούστου, ενώ θα δοκιμαστεί εκτός έδρας στον επαναληπτικό, στις 13.