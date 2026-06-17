Ο ΠΑΟΚ έμαθε το ζευγάρι από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτό είναι το προφίλ των Ντιναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ!

To «ταξίδι» του ΠΑΟΚ στο Europa League θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αντίπαλός του εκεί θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ.

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τη ρεβάνς στο «σπίτι» τους, μία εβδομάδα αργότερα.

Ποιο είναι το προφίλ των δύο πιθανών αντιπάλων, που θα βρει στον «δρόμο» του ο «Δικέφαλος του Βορρά»;

Ο νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου-Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος μας στον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2026-27. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου κι ο επαναληπτικός στις 30 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOK #UEL… pic.twitter.com/DxWgyWZ7uZ — PAOK FC (@PAOK_FC) June 17, 2026

Ντιναμό Κιέβου:

Η Ντιναμό Κιέβου είναι σαφώς η ομάδα που έχει το «πάνω χέρι» στο ζευγάρι. Την περασμένη σεζόν τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, αφού στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην τέταρτη θέση.

Παρ’ όλα αυτά, στο Κύπελλο μπόρεσε να κερδίσει στον τελικό την Τσερνίγκιν και κατέκτησε τον 14ο τρόπαιο στον θεσμό της. Τα «πεπραγμένα» της στην Ευρώπη δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά, αφού έπειξε στα προκριματικά του Champions League, αλλά αποκλείστηκε από Πάφο, μετέπειτα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για να καταλήξει στο Conference League.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσε να περάσει στα νοκ-άουτ, αφού τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase. Μία αρκετά νεανική ομάδα, που έχει για μεγάλο της «αστέρι» τον Ματβέι Πονομαρένκο.

⚔️ “Динамо” дізналося суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2026/27.



⚽️ Перший матч протистояння наша команда проведе вдома 9 липня, а матч-відповідь відбудеться 16 липня на виїзді.



Підтримуємо команду 💙🤍 pic.twitter.com/Vg9z6qoaPF — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 16, 2026

Ουνιβερσιτατέα Κλουζ:

Πηγαίνουμε στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, που είναι το μεγάλο αουτσάιντερ του ζευγαριού.

Την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην τρίτη θέση του ρουμάνικου πρωταθλήματος, ενώ στο Κύπελλο έφτασε στον τελικό, αλλά έχασε στα πέναλτι από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Η ιστορία της στα ευρωπαϊκά τρόπαια είναι πολύ μικρή, καθώς δεν έχει παίξει ποτέ σε ομίλους, ενώ την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε απ΄ την Αραράτ Αρμένια στα προκριματικά του Conference League.

Το μεγαλύτερό της «όπλο» είναι ο Γιόβο Λούκιτς, που είναι στον Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή τη στιγμή με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνης. Επομένως, η συμμετοχή του κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι στον «αέρα», αν και πιθανότατα θα μπορέσει να παίξει.