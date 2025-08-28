Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ, στα Play Offs του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στη Σαμψούντα, στη ρεβάνς του 2-1 υπέρ του από το ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των Play Offs του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια έχει κάνει δύο αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, επαναφέροντας τους Τζούριτσιτς και Ιωαννίδη στη αρχική σύνθεση, αντί των Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αυτό θα είναι το τελευταίο ματς του Έλληνα φορ, με τη φανέλα των «πρασίνων», καθώς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ιωαννίδης φέρνει ρεκόρ στο… ρεκόρ, σε ένα «ονειρικό» καλοκαίρι του Παναθηναϊκού! Ο Παναθηναϊκός διανύει το πιο ιστορικό και κερδοφόρο καλοκαίρι της ιστορίας του. Από το ρεκόρ στο… ρεκόρ και στην απόλυτη «εκτίναξη».

Ο Πορτογάλος επέλεξε το 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο να αποτελούν την αμυντική γραμμή.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας. Στα άκρα της επίθεσης θα δούμε τους Τετέ και Τζούριτσιτς, ενώ ο Ιωαννίδης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου, Μαντσίνι, Ζαρουρί, Πελίστρι, Σφιντέρσκι και Γερεμέγεφ.