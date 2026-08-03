Τη δική του διαδρομή στα Κύπελλα Ευρώπης έχει καταγράψει ο ΠΑΟΚ σε βαθμό που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους… γνώστες του είδους.

Συχνά πυκνά ο τομέας της εμπειρίας για μια ομάδα, έναν παίκτη ή έναν τεχνικό συμπεριλαμβάνονται στα σημαίνοντα στοιχεία εξετάζοντας μία συνθήκη. Οι παραστάσεις ή αλλιώς τα… χιλιόμετρα που έχει καταγράψει κάποιος, προσδίδουν τις περισσότερες φορές ένα έξτρα hint στην ανάλυση ενός ζευγαριού ή μιας διοργάνωσης.

Γίνεται συχνά λόγος – από τα δημοσιογραφικά κλισέ – για το ευρωπαϊκό dna που έχει ποτιστεί σε μια ομάδα σε σχέση με κάποια άλλη. Τους αγώνες που έχει καταγράψει ιστορικά, τα αποτελέσματα κόντρα σε ομάδες της ίδιας χώρας και ούτω καθ’ εξής. Αυτά ως προς τα… εισαγωγικά για μία αναμέτρηση είτε σε επίπεδο προκριματικών είτε στο κυρίως ταμπλό ενός θεσμού.

Η εμπειρία ή αν προτιμάτε η πρότερη εμπειρία αποτελούν χαρακτηριστικά στα οποία ο ΠΑΟΚ υπερτερεί έναντι των περισσοτέρων αντιπάλων του. Κι αυτό διότι έχει καταγράψει τη δική του διαδρομή στα Κύπελλα της Ευρώπης σε βαθμό που συμπεριλαμβάνεται ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανάμεσα στις πιο… περπατημένες ομάδες του Europa League/UEFA Cup. Βάσει ιστορίας πάντα.

Πιο συγκεκριμένα και λίγες ώρες πριν την εκκίνηση της 3ης προκριματικής φάσης του Europa League, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 176 παιχνίδια στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου». Αριθμός που τον φέρνει στο Top-10 των ομάδων με τους περισσότερους αγώνες στη συγκεκριμένη διοργάνωση που κάποτε λεγόταν UEFA Cup.

Στεθερός θαμώνας αυτής λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Μπροστά του βρίσκονται οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας (203), η Ρόμα (196), η Ίντερ (191), η Κλαμπ Μπριζ (182), η PSV (179) και ο Άγιαξ (177). Τον «Αίαντα» μάλιστα θα τον περάσει ό,τι και να γίνει στη διασταύρωση με την Άντερλεχτ που ακολουθεί (6 & 13/8).