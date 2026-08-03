ΟΦΗ και ΠΑΟΚ γνώρισαν τους αντιπάλους τους, στη φάση των Play Offs του Europa League.

ΟΦΗ και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους, για τη φάση των Play Offs του Europa League, το τελευταίο βήμα, πριν την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Αρχικά, ο Κυπελλούχος Ελλάδας, που μπήκε στην κλήρωση ως αδύναμος όπως είναι λογικό, θα βρεθεί κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Από την άλλη πλευρά, οι Θεσσαλονικείς, που τοποθετήθηκαν στο υπογκρούπ τους ως ισχυροί, σε περίπτωση που ξεπεράσουν το εμπόδιο της Άντερλεχτ, στον τρίτο προκριματικό γύρο της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι. Πρόκειται για ζευγάρι που βρίσκεται στο Champions League και μάλιστα, ο νικητής του αναμένεται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα Play Offs της διοργάνωσης!

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει αυτό το προνόμιο, θα πρέπει πρώτα να περάσει τους Βέλγους. Ειδάλλως, θα χρειαστεί να αγωνιστεί στα Play Offs του Conference League.

Υπενθυμίζουμε πως οι πρώτες αναμετρήσεις των Play Offs του Europa League αναμένεται να διεξαχθούν στις 20 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς θα είναι στις 27 Αυγούστου.