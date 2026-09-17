Ο Ολυμπιακός «κατάπιε» τη Γιαγκελόνια (16/09, 2-1), με το δεύτερο ημίχρονο να είναι «βγαλμένο» από όσα θέλει να… περάσει ο Ιμάνολ Αλγουαθίλ!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το… δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το Europa League.

Οι Πειραιώτες «πάγωσαν» στο 20ό λεπτό, όταν και έμειναν πίσω στο σκορ από τη Γιαγκελόνια (16/09, 2-1). Παρ’ όλα αυτά, η συνέχεια ήταν διαφορετική.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους ο Αρμάντο Γκονσάλες έφερε το ματς στα… ίσα, για να ακολουθήσει ένα ημίχρονο «βγαλμένο» από τις σκέψεις του Ιμάνολ Αλγουαθίλ!

Το ημίχρονο που «έδειξε» όσα θέλει να… περάσει ο Αλγουαθίλ

Ο Ολυμπιακός πραγματικά «κατάπιε» τους Πολωνούς για 45 λεπτά, έχοντας μία εξαιρετική εμφάνιση.

Κάτι που το καταλαβαίνει κανείς και από τα στατιστικά της αναμέτρησης, που δείχνουν μία μεγάλη υπεροχή.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους, με την κατοχή του δευτέρου μέρους να είναι 63-37%! Ταυτόχρονα, οι επιτυχημένες πάσες ήταν 257 έναντι μόλις 157 από την πλευρά των φιλοξενούμενων.

What a night. What an atmosphere. 😍 pic.twitter.com/J80QJT8n5E — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2026

Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι «έψαχναν» συνεχώς το γκολ της ανατροπής. Γι’ αυτό και «έφτιαξαν» -στο ίδιο χρονικό διάστημα- τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες, 15 τελικές που είχαν ως «αξία» 1.43 xGoals, αλλά και ένα δοκάρι.

Αντίθετα, η Γιαγκελόνια σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες είδε τον αριθμό… μηδέν, όπως και στα κόρνερ, με τον Ολυμπιακό να έχει έξι!

Σημαντικές διαφορές υπήρχαν και στις διεκδικούμενες μπάλες. Οι Πειραιώτες κέρδισαν τις 30/55 μονομαχίες που δόθηκαν στο δεύτερο 45λεπτο.

Την ίδια ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 43% επιτυχημένα τάκλιν και 25 επανακτήσεις της μπάλας, ενώ η Γιαγκελόνια 30% και 21 στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μείωσε σημαντικά και τον αριθμό των μακρινών μπαλιών, αφού μέτρησε 12/21 επιτυχημένες, ενώ είχε και 16 σέντρες.

Victory in Matchday 1 of the #UEL! 🔴⚪ pic.twitter.com/lWBdwHq5uM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Σε ένα ημίχρονο που «έδειξε» ακριβώς τα όσα θέλει να παρουσιάσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, με κάθετο παιχνίδι και υπεροχή σε όλα τα μέρη του γηπέδου.

Σε μία εμφάνιση 45 λεπτών, που σίγουρα θα έκανε χαρούμενο τον Βάσκο τεχνικό, στο νέο ξεκίνημα που έχει επιχειρήσει στην καριέρα του.