Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μένει πια στον Ολυμπιακό, φέρνοντας εις πέρας ωστόσο τα όσα είχε δηλώσει μόλις πάτησε το πόδι του στη χώρα. Ο ρεαλισμός που συσχετίζεται με το σήμερα.

Ήρθε σε αχαρτογράφητα για εκείνον νερά και έγινε ένας εκ των πιο αγαπημένων προπονητών στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας κύριος, ο οποίος παρουσίασε για ενάμιση και βάλε χρόνο μια ομάδα ταχυδυναμική, με συγκεκριμένη φιλοσοφία, πεπεισμένη για πάσης φύσεως κορυφές. Και τις έπιασε, με το δικό της ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε τον κόσμο της ομάδας να τον λατρέψει.

Τα πάντα στη ζωή ωστόσο κάποτε τελειώνουν και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί αυτό και με τον κύκλο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο «στρατηγός» αποχωρεί μετά από 941 αξέχαστες μέρες στο «τιμόνι» της ομάδας του Πειραιά, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο αλλά και μία διαφορετική κουλτούρα.

Φεύγει σαν Κύριος, έχοντας φέρει εις πέρας όσα αρχικά είχε πει. Όχι σε κάποια επίσημη παρουσίασή του καθώς προσλήφθηκε τον Φλεβάρη του 2024 μεσούσης της σεζόν για να «φωτίσει» τις μέρες του Ολυμπιακού αλλά στη συνέντευξη Τύπου του ματς με τη Φερεντσβάρος.

«Ξέρω πως έχω έρθει σε μεγάλο σύλλογο. Για να έρθω στη μέση της χρονιάς δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά αυτή την στιγμή, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αλλαγές προπονητών. Δεδομένων των δύο πραγμάτων και ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, δεν θα μπορούσα να πω ότι ήρθα στον Ολυμπιακό χωρίς να ελπίζω τα πάντα. Έχω φιλοδοξίες για να κερδίσω τα πάντα, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Έχουμε έρθει στη μέση της χρονιάς, δεν υπάρχει τίποτα που θα είναι εκτός στόχων».

Όσομ αφορά τον συσχετισμό με τη Σεβίλλη, είχε πει πως… «Η ομοιότητα είναι η χρονική στιγμή στην οποία έχει έρθει. Τότε ήταν ένας μήνας αργότερα, τον Μάρτιο. Εδώ τον Φεβρουάριο όπως λέμει ότι είναι περίπου ο ίδιος χρόνος αγωνιστικής περιόδου και τα ίδια παιχνίδια. Θα πω εδώ ό,τι είχα πει και στη Σεβίλλη. Υπάρχει ποιότητα, παίκτες πάρα πολύ ποιοτικοί. Δεν μπορούμε να παραπονεθούμε καθόλου για αυτό. Φυσικά δεν θα κατονομάσω κάποιον, πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να βγάλουμε κάποια και να προσθέσουμε κάποια άλλα για να βγάλουμε τον καλύτερό τους εαυτό.»

Μία από τις ερωτήσεις που είχε δεχθεί εκείνη την ημέρα είχε να κάνει με τη σχέση του με τον Ερνέστο Βαλβέρδε και κατά πόσον είχαν επικοινωνήσει οι δυο τους πριν αναλάβει τις τύχες του Ολυμπιακού.

Ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε πως κατανοεί τη θέση που είχε ο προηγούμενος Βάσκος προπονητής στην ποδοσφαιρική ιστορία του συλλόγου, ελπίζοντας πως θα κατορθώσει να αποκτήσει περισσότερες ομοιότητες μαζί του στο τέλος της χρονιάς και της θητείας του.

Κάτι που ο ίδιος πέτυχε και με το παραπάνω…