Η Γιαγκελόνια εμφανίζεται στον δρόμο του Ολυμπιακού, φαντάζοντας ως το ιδανικό… φάρμακο για να απαλύνει τις πληγές του.

Όλοι στον Ολυμπιακό το ‘χουν τούμπανο αλλά μέχρι αποδείξεως του εναντίου, παραμένουν φειδωλοί, δηλαδή κρυφό καμάρι.

Η κατάκτηση του Conference League πριν από μερικούς μήνες σε ελληνικό έδαφος, άναψε «φωτιά» στους Πειραιώτες με τη σημασία μιας μακράς πορείας στην Ευρώπη, να επαναπροσδιορίζεται.

Γι’ αυτό άλλωστε και η «ερυθρόλευκη» διοίκηση δεν αρκέστηκε μόνο στις πωλήσεις αλλά έβαλε και βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλάζοντας και πρόσωπο στην άκρη του πάγκου, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγάλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο βραδιές.

Η εκκίνηση παρόλα αυτά της σεζόν δεν έχει βρει τον Ολυμπιακό στα καλύτερά του. Πρώτα ήρθε ο αποκλεισμός από το Champions League για να ακολουθήσουν οι «γκέλες» στο πρωτάθλημα και η όχι και τόσο καλή εικόνα που έχουν φέρει μία «παγωμάρα».

Σε αυτήν την κατάσταση, όπου αναζητάται αντίδραση, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Γιαγκελόνια το βράδυ της Τετάρτης (16/9) στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Εκκίνηση που βρίσκει τους Πειραιώτες και πάλι στην έδρα τους, όπως συμβαίνει κατά κανόνα και κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία 20 χρόνια και βάλε με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Με τη Γιαγκελόνια στο Γ. Καραϊσκάκης, το ρεκόρ ανέβηκε στα 17 ματς εντός και μόλις 4 εκτός από το 2005-06 και μετά. Πρόγραμμα που βγαίνει τυχαία μέσα από κλήρωση. Μονάχα τη σεζόν 2008-09 (Vs. Γαλατασαράι), 2016-17 (Vs. Γιουνγκ Μπόις), 2022-23 (Vs. Ναντ) και 2024-25 (vs. Λυών) ξεκίνησε μακριά από τον Πειραιά.

Από αυτά τα 16 μέχρι και απόψε ματς που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό στην έδρα του, μετρά 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 9 ήττες.