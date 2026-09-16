Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το… δεξί στη League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έπλεε σε πελάγη ευτυχίας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με «τρίποντο» τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.

Όλα έδειχναν να «στραβώνουν», όταν η Γιαγκελόνια (16/09, 2-1) πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες μπόρεσαν να φέρουν το ματς «τούμπα».

Αρχικά, ο Αρμάντο Γκονσάλες έκανε το 1-1, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Η «λύτρωση» ήρθε στο 84ο λεπτό, όταν και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ «φώναξε»: I’m back και σκόραρε με κεφαλιά.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε έξαλλα το γκολ του Ουκρανού σέντερ φορ και φαινόταν να είναι πανευτυχής, με την πρώτη του νίκη στην Ελλάδα.

Victory in Matchday 1 of the #UEL! 🔴⚪ pic.twitter.com/lWBdwHq5uM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Γεγονός, που δεν «κρύφτηκε» και στις δηλώσεις του στη Magenta TV.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως «ξέσπασε» στην ανατροπή, καθώς η ατμόσφαιρα τον «ανάγκασε» να νιώσει κάτι ξεχωριστό, μετά από πολύ καιρό.

Σε μία «έκρηξη» χαράς από τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για το ματς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του staff ήταν υπέροχη».

Για το πόσο είχε η ομάδα του ανάγκη αυτή τη νίκη:

«Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο για αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές».

Για την εμφάνιση της ομάδας του:

«Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω εχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».