Ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε μία κυριαρχική και «γεμάτη» εμφάνιση απέναντι στη Γιαγκιελόνια, όντας ένας εκ των κομβικότερων παικτών του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς πρωταγωνιστές στη νίκη επί της Γιαγκιελόνια (16/09, 2-1), με τον Ζέλσον Μαρτίνς να είναι ανάμεσά τους, έχοντας μία «γεμάτη» εμφάνιση σε κάθε τομέα.

Αρχικά, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ πήρε αυτό που ήθελε και άξιζε από το ματς με τους Πολωνούς, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ιδίως στο δεύτερο μέρος, «έπνιξε» τον αντίπαλό της, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και εν τέλει, έφτασε στην ανατροπή, χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ας δούμε, όμως, λίγο πιο αναλυτικά, όσα έκανε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο παιχνίδι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ζέλσον… παντού

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πραγματοποίησε συνολικά 71 ενέργειες με την μπάλα και ήταν κομβικός σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό.

Δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, είχε 5 πάσες-κλειδιά προς τους συμπαίκτες του, ώστε να «διασπαστεί» η αντίπαλη άμυνα, ενώ μέτρησε 33/40 πάσες, έχοντας 83% ακρίβεια. Παράλληλα, δοκίμασε και δύο σουτ, τα οποία σταμάτησαν πάνω στην αντίπαλη άμυνα.

Victory in Matchday 1 of the #UEL! 🔴⚪ pic.twitter.com/lWBdwHq5uM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Από εκεί και πέρα, κατείχε και μερικές σπουδαίες πρωτιές σε στατιστικές κατηγορίες για τους Πειραιώτες. Ο Ζέλσον Μαρτίνς κέρδισε 10/20 μονομαχίες που έδωσε, όσες και ο Ζότα Σίλβα, οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι σε αυτόν τον τομέα για το σύνολο του Αλγουαθίλ. Ταυτόχρονα, ο Πορτογάλος ήταν κορυφαίος σε επιτυχημένες ντρίμπλες (3/6) για τον Ολυμπιακό, ενώ έκανε και τα περισσότερα επιτυχημένα τάκλιν για τους «ερυθρόλευκους» (2), μαζί με τους Έσε, Πουέρτα και Ζότα Σίλβα.

Εκτός των παραπάνω, ο 31χρονος εξτρέμ κέρδισε 5 φάουλ από τους αντιπάλους του, έκλεψε 2 φορές την μπάλα και ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 5 περιπτώσεις!

Το δίχως άλλο, ο Ζέλσον είχε καθοριστικό ρόλο, βάζοντας τα «θεμέλια» για την ανατροπή του Ολυμπιακό κόντρα στη Γιαγκιελόνια και προσέφερε τα μέγιστα σε κάθε πτυχή της αναμέτρησης.