Τι ειπώθηκε μεταξύ Ράφα Μπενίτεθ και Βισέντε Ταμπόρδα πριν το Παναθηναϊκός-Ρόμα και ο λόγος που «παραδέχθηκε» τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με τη Ρόμα (29/01, 1-1) στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς «ειδικών συνθηκών», μιας και οι επιλογές που είχε ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν περιορισμένες, αλλά και ένα ματς με ξεκάθαρο πρωταγωνιστή: τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήταν αυτός που σκόραρε και λίγο έλειψε να δώσει τη νίκη στους «πράσινους», σε ένα ματς που μετά την αποβολή του Μαντσίνι στο 15′, άλλαξε όψη. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύθηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 58ο λεπτό, ο Βισέντε Ταμπόρδα έδωσε το προβάδισμα στο σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Παραλίγο, μάλιστα, να επιβεβαιώσει και ένα σχετικό αστείο που έκαναν πριν από τη «σέντρα», όπως αποκάλυψε ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου. Ακόμα κι έτσι, όμως, είχε πολύ συγκεκριμένους λόγους για να τον συγχαρεί.

«Κάναμε ένα αστείο πριν το ματς ότι θα σκοράρει το νικητήριο γκολ και σχεδόν το έκανε. Είμαι χαρούμενος με όλους τους παίκτες και ειδικά με αυτόν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις και να σκοράρεις όταν δεν έχεις ρυθμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ για τον Βισέντε Ταμπόρδα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Παναθηναϊκός-Ρόμα.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για την εικόνα της ομάδας με την ενδεκάδα «ανάγκης»:

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα. Κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ο Ρενάτο είχε ένα μικρό πρόβλημα, όμως μπήκε στο γήπεδο και τα πήγε καλά. Είχαμε προκριθεί, αλλά θέλαμε να τα πάμε καλά. Θέλαμε να παλέψουμε κόντρα στην Ρόμα όπως το κάναμε».

Για το γκολ του Ταμπόρδα και την θέση του στην ιεραρχία:

«Κάναμε ένα αστείο πριν το ματς ότι θα σκοράρει το νικητήριο γκολ και σχεδόν το έκανε. Είμαι χαρούμενος με όλους τους παίκτες και ειδικά με αυτόν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις και να σκοράρεις όταν δεν έχεις ρυθμό».

Για το ότι αντιμετώπισε τον Γκασπερίνι:

«Ξέρουμε ότι ο Γκασπερίνι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Γι’ αυτό δίνω κρέντιτς στην ομάδα για την εικόνα μας, γιατί κάναμε κόντρα στην Ρόμα του Γκασπερίνι».

Για το αν νιώθει αδικημένος στο τέλος της βραδιάς κι αν έχει προτίμηση για τον αντίπαλο στα play offs:

«Για να είμαι δίκαιος δεν ήξερα που ήμασταν, γιατί έπρεπε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι. Ακόμα και μετά το παιχνίδι δεν ανησυχούσα για τους αντιπάλους μας. Σίγουρα θα παίζαμε με κάποια καλή ομάδα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν».