Πόσα χρήματα έβαλε στα ταμεία του ο ΟΦΗ, μετά τον ιστορικό θρίαμβο επί της Χόφενχαϊμ;

Με μια σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο (17/09, 2-0), ο ΟΦΗ πραγματοποίησε το ιδανικό ξεκίνημα στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, συνδυάζοντας τον ιστορικό του θρίαμβο με ένα σημαντικό οικονομικό όφελος.

Τα τέρματα των Αϊτόρ και Κανελλόπουλου χάρισαν στους Κρητικούς τρεις πολύτιμους βαθμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε πριμ 450.000 ευρώ. Αυτό είναι το προβλεπόμενο ποσό για κάθε νίκη στη διοργάνωση, ενώ από την άλλη, η ισοπαλία προσφέρει 150.000 ευρώ σε κάθε ομάδα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα των Κρητικών άγγιξαν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς είχαν ήδη εξασφαλίσει περίπου 5,93 εκατομμύρια ευρώ από την πρόκρισή τους στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε από το μπόνους συμμετοχής των 4,31 εκατομμυρίων ευρώ που λαμβάνουν και οι 36 ομάδες, σε συνδυασμό με τα 1,62 εκατομμύρια ευρώ από το value pillar, ενώ οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν υψηλές με επτά αγωνιστικές να απομένουν ακόμη στη διοργάνωση.