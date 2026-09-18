Ο ΟΦΗ «τρέλανε» ολόκληρη την Ευρώπη στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League.

Η Χόφενχαϊμ δέχθηκε ένα ισχυρό «σοκ», καθώς ηττήθηκε με 2-0 (17/09), με τους Αϊτόρ και Κανελλόπουλο να χρίζονται σκόρερ και να γίνονται οι «ήρωες» για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Όπως είναι λογικό, η γερμανική ομάδα δέχθηκε «σκληρή» κριτική από τα ΜΜΕ της χώρας της. Είναι χαρακτηριστικό πως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε ως «κάζο».

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Ας δούμε, λοιπόν, τι έγραψαν τρεις από τις κορυφαίες γερμανικές αθλητικές ιστοσελίδες. Αρχικά, η «BILD» ανέφερε: «Ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφενχαϊμ».

Ακολούθως, ο τίτλος του γερμανικού «Sky Sport» ήταν ακόμα πιο «σκληρός»: «Απέτυχε πλήρως στο ξεκίνημα του Europa League η Χόφενχαϊμ».

Τέλος, το «Kicker» θέλησε να το προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα: «Η Χόφενχαϊμ τα έκανε θάλασσα στην πρεμιέρα του Europa League».

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