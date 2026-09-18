Τι έγραψαν τα γερμανικά ΜΜΕ, μετά τον ιστορικό θρίαμβο του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ;

Ο ΟΦΗ «τρέλανε» ολόκληρη την Ευρώπη στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League.

Η Χόφενχαϊμ δέχθηκε ένα ισχυρό «σοκ», καθώς ηττήθηκε με 2-0 (17/09), με τους Αϊτόρ και Κανελλόπουλο να χρίζονται σκόρερ και να γίνονται οι «ήρωες» για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Όπως είναι λογικό, η γερμανική ομάδα δέχθηκε «σκληρή» κριτική από τα ΜΜΕ της χώρας της. Είναι χαρακτηριστικό πως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε ως «κάζο».

Ας δούμε, λοιπόν, τι έγραψαν τρεις από τις κορυφαίες γερμανικές αθλητικές ιστοσελίδες. Αρχικά, η «BILD» ανέφερε: «Ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφενχαϊμ».

Ακολούθως, ο τίτλος του γερμανικού «Sky Sport» ήταν ακόμα πιο «σκληρός»: «Απέτυχε πλήρως στο ξεκίνημα του Europa League η Χόφενχαϊμ».

Τέλος, το «Kicker» θέλησε να το προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα: «Η Χόφενχαϊμ τα έκανε θάλασσα στην πρεμιέρα του Europa League».