Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή της Γιαγκιελόνια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πέτυχε κάτι ανάλογο;

Ο Ολυμπιακός έφερε «τούμπα» το ματς με τη Γιαγκιελόνια, ξεκινώντας με το… δεξί στη League Phase του Europa League.

Αν και οι Πολωνοί βρήκαν πρώτοι το γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην ανατροπή, χάρη στα τέρματα που πέτυχαν οι Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, δίνοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Victory in Matchday 1 of the #UEL! 🔴⚪ pic.twitter.com/lWBdwHq5uM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Στις δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Παναγιώτης Ρέτσος στάθηκε στη σημασία της νίκης με ανατροπή για τους Πειραιώτες, καθώς τόνισε πως κάτι τέτοιο είχε να συμβεί αρκετό διάστημα.

Πράγματι, ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο «κενό» από την τελευταία φορά που κατάφερε να γυρίσει ένα εις βάρος του σκορ.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που επικράτησε με ανατροπή ήταν στις 4 Μαΐου του 2025, στην 5η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League. Τότε, έχοντας ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, υποδέχθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε μπροστά στο σκορ τον «Δικέφαλο του Βορρά» μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά οι Πειραιώτες είχαν φέρει… τούμπα το ματς ήδη στο 30′, χάρη στα γκολ των Βέλντε και Ελ Κααμπί. Ο Σέρβος εξτρέμ έφερε εκ νέου ισορροπία δύο λεπτά αργότερα, αλλά στο δεύτερο μέρος οι Τσικίνιο και Ζέλσον χάρισαν τη νίκη στην ομάδα τους, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Παράλληλα, αξίζει να δούμε και πότε είχε έρθει η τελευταία ανατροπή του Ολυμπιακού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή ήταν απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, στις 13 Μαρτίου του 2025, για τον επαναληπτικό της φάσης των «16» του Europa League.

Ο Κάσπερ Χογκ έβαλε μπροστά στο σκορ τους Νορβηγούς, αλλά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο, χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό. Φυσικά, αυτό το αποτέλεσμα δεν αρκούσε για να έρθει και η πρόκριση, αφού στο πρώτο ματς η νορβηγική ομάδα είχε επικρατήσει με 3-0.