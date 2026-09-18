Ο Νίκος Χριστογεώργος φώναξε «παρών» και απέναντι στη Χόφενχαϊμ, επιβεβαιώνοντας πως έχει ξεκινήσει… καυτός στη φετινή σεζόν.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία κόντρα στη Χόφενχαϊμ (17/09, 2-0) και από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Χρήστου Κόντη, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Χριστογεώργος.

Οι Κρητικοί πήραν τρεις «χρυσούς» βαθμούς, χάρη στα τέρματα που πέτυχαν οι Αϊτόρ και Κανελλόπουλος, όμως ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν εκείνος που δήλωσε «παρών», βάζοντας «στοπ» σε κάθε προσπάθεια της γερμανικής ομάδας.

OFI Crete with a debut league phase win 😤#UEL pic.twitter.com/Ds1ugmek98 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 17, 2026

Τι έκανε απέναντι στη Χόφενχαϊμ; Αρχικά, σταμάτησε στις 5 επεμβάσεις, αποτρέποντας 1.07 xGoals. Παράλληλα, είχε δύο αποκρούσεις εντός της περιοχής, ενώ επενέβη και 1 φορά στον αέρα.

Η βαθμολογία που έφτασε ο Νίκος Χριστογεώργος στο SofaScore «άγγιξε» το τέλειο, όντας στο 8.8. Πέραν των παραπάνω, κέρδισε ακόμα 2 φάουλ από τους αντιπάλους του, αλλά και τις 4 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα.

Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ο 26χρονος γκολκίπερ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό του ξεκίνημα στη φετινή σεζόν. Είναι χαρακτηριστικό πως στα 9 παιχνίδια που μετρά με τον ΟΦΗ φέτος, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στα 7 εξ αυτών!

Τα μοναδικά ματς στα οποία έχει δεχθεί κάποιο τέρμα ο Νίκος Χριστογεώργος είναι απέναντι στην ΑΕΚ, για το Superber Super Cup, και κόντρα στον Άρη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο οποίο ήρθε και η μοναδική ήττα των Κρητικών, έως τώρα, στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις, ο Έλληνας τερματοφύλακας δέχθηκε από δύο γκολ.

Πάντως, οι ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Βόλος, Κηφισιά, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και πλέον, Χόφενχαϊμ δεν κατάφεραν να διαπεράσουν το «τείχος» που υψώνει ο Χριστογεώργος, ο οποίος έχει εξελιχθεί εδώ και αρκετό καιρό σε «φύλακα-άγγελο» για τον ΟΦΗ!