Ο Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ και κρύβει μία ιδιαίτερη ιστορία.

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για την ιστορική του πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, όπου θα υποδεχθεί στο Παγκρήτιο στάδιο τη Χόφενχαϊμ (17/09, 19:45).

Ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση είναι ο Ισπανός Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, ο οποίος, τη δεδομένη χρονική στιγμή, θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων στη χώρα του. Μάλιστα, την περασμένη σεζόν, είχε αναλάβει και τον τελικό του Copa Del Rey, ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τα δύο αρνητικά σερί που «έσπασε» ο ΟΦΗ απέναντι στον Ολυμπιακό Ο ΟΦΗ έφυγε με μία σπουδαία νίκη από το «Γ. Καραϊσκάκης» και «έσπασε» δύο αρνητικά σερί κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, ο 36χρονος ρέφερι κρύβει και μία ιδιαίτερη ιστορία, η οποία έρχεται από τα νεανικά του χρόνια.

Πριν καθιερωθεί στους αγωνιστικούς χώρους της La Liga, ο Ρόχας είχε περάσει από την τηλεόραση, καθώς στα 19 του χρόνια συμμετείχε στο δημοφιλές ισπανικό dating show «Next» του καναλιού Neox.

Συστήθηκε τότε στο κοινό ως φοιτητής και γυμναστής, όμως μετά από μερικά χρόνια αποφάσισε να κάνει ολική «στροφή» στην καριέρα του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ρόχας θα διευθύνει παιχνίδι ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.