Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου πριν το Σαχτάρ-Παναθηναϊκός, συγκίνησε «μιλώντας» στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις φωτιές.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (14/08, 21:00) τη Σαχτάρ στην Κρακοβία και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, μία ημέρα πριν το ματς, έδωσε το «παρών» στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την πολύ μεγάλη πρόκληση της πρόκρισης στα Play Offs του Europa League, μετά το 0-0 (07/08) στο ΟΑΚΑ, αλλά προφανώς, όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές σε πολλά σημεία της, τους αγγίζουν.

Ιδιαίτερα τον Γιώργο Κυριακόπουλο, που κατάγεται από την Πάτρα, στην οποία το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ρωτήθηκε για το ματς, αλλά και τα γεγονότα, συγκινώντας με την απάντησή του.

«Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά και σε όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις.

Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα».