Τι αποκάλυψε ο Αρντά Τουράν πριν το ματς της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό (14/08, 21:00), σχετικά με τις απουσίες των Ουκρανών.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στην Κρακοβία το βράδυ της Πέμπτης (14/08, 21:00), στη μεταξύ τους ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ, ένας από τους δύο θα δώσει το «παρών» στον επόμενο γύρο, απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, ενώ όποιος αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς, ο προπονητής της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, αποκάλυψε πως εκτός από τους Κέβιν και Τραορέ, που απουσίασαν και από το πρώτο ματς, θα υπάρξουν και νέες απουσίες.

Συγκεκριμένα, οι Εγκινάλντο, Πεδρίνιο και Σουντάκοφ, οι οποίοι αγωνίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη (07/08, 0-0), δεν θα δώσουν το «παρών».

Ο Εγκινάλντο τραυματίστηκε στην Αθήνα και δεν πρόλαβε να αναρρώσει, όπως και ο Πεδρίνιο που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς πρωταθλήματος με την Καρπάτι.

Τέλος, ο Σουντάκοφ έχασε τον πατέρα του και λόγω πένθους, θα μείνει εκτός αποστολής.