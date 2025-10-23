Ο ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λιλ (23/10, 22:00). Ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση;

O ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την 3η του «μάχη» στη League Phase του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία, για την απαιτητική αναμέτρηση κόντρα στη Λιλ (23/10, 22:00).

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ξεκινήσει με τον Αντώνη Τσιφτσή στα δοκάρια. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Τζόντζο Κένι και Μπάμπα.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα. Στον χώρο του κέντρου θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ, Μαντί Καμαρά και σε θέση «10» θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα είναι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, στην άλλη ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Βολιάκο, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Σάστρε, Θυμιάνης, Τέιλορ, Μπέρδος.