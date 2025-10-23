O ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την 3η του «μάχη» στη League Phase του Europa League.  

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία, για την απαιτητική αναμέτρηση κόντρα στη Λιλ (23/10, 22:00).  

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ξεκινήσει με τον Αντώνη Τσιφτσή στα δοκάρια. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Τζόντζο Κένι και Μπάμπα.  

Ο MVP του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ, πέρασε «κάτω» από τα ραντάρ

ΑΕΚ ΠΑΟΚ MVP

Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, βάσει στατιστικής;

ole.gr

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα. Στον χώρο του κέντρου θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ, Μαντί Καμαρά και σε θέση «10» θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.  

Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα είναι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, στην άλλη ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ. 

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Βολιάκο, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Πέλκας, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Σάστρε, Θυμιάνης, Τέιλορ, Μπέρδος.