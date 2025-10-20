Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, βάσει στατιστικής;

Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην ΑΕΚ, στην OPAP Arena. Χάρις τα γκολ των Μπάμπα και Κωνσταντέλια επικράτησε της «Ένωσης» (19/10, 0-2) και πλέον, είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Στο συγκεκριμένο ματς, με εξαιρέσεις τη μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ και τον «πανταχού παρών», Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο φινάλε φάνηκε πως ξεχώρισε το σύνολο και όχι τόσο κάποιοι παίκτες μεμονωμένα.

Υπάρχει ένας, όμως, που εντελώς αθόρυβα, ήταν άψογος: ο Τόμας Κεντζιόρα.

Ο 31χρονος Πολωνός σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ υπήρξε καθοριστικός στη διασφάλιση της ηρεμίας στα μετόπισθεν, για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Επιχείρησε δύο τάκλιν και ήταν επιτυχημένα. Είχε ένα κλέψιμο και έξι φορές «καθάρισε» επικίνδυνες καταστάσεις. Κέρδισε 3/4 μονομαχίες που έδωσε στο έδαφος και 5/7 εναέριες.

Βάσει SofaScore, η απόδοσή του βαθμολογήθηκε με 8/10 και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, καθώς ακόμα και οι Κωνσταντέλιας (7.7) και Ζίβκοβιτς (7.6) δεν έφτασαν σε τέτοια επίπεδα.

Σύμφωνα με την ίδια πλατφόρμα στατιστικών, αμέσως επόμενοι ήταν οι Μπάμπα και Τσιφτσής με 7.9/10. Από την άλλη, για την ΑΕΚ διασωθέντες ήταν οι Θωμάς Στρακόσα (7.8) και Ορμπελίν Πινέδα (7.6). Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της, βαθμολογήθηκαν με κάτω από 7.