Ο Παναθηναϊκός δίνει μία σπουδαία «μάχη» στο Europa League, απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 19:45). Τι έχει στο «μυαλό» του ο Ράφα Μπενίτεθ, για τη βασική ενδεκάδα;

Μία σπουδαία βραδιά για τον Παναθηναϊκό, αφού δίνει μία μεγάλη «μάχη» για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν σε λίγες ώρες τη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 19:45) στο ΟΑΚΑ, σε μία αναμέτρηση, που θα έχουν πολλές απουσίες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί αρκετές «απώλειες» και να λύσει έναν δύσκολο «γρίφο». Τι ακριβώς θα κάνει ο Ισπανός τεχνικός;

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόντ. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ξανά τριάδα στην άμυνα, παρά τις απουσίες.

Οι Γιώργος Κάτρης, Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον έχουν «κλειδωμένη» θέση, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να είναι πιθανότατα δίπλα τους. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ δεξιά θα δούμε Ανάς Ζαρουρί ή Φακούντο Πελίστρι.

Γιατί η Μπέτις θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, μακριά από τη «φυσική» της έδρα Και η κλήρωση έβγαλε τη Ρεάλ Μπέτις στον «δρόμο» του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, οι Ισπανοί θα αντιμετωπίσουν τους «πράσινους», μακριά από τη «φυσική» τους έδρα και υπάρχει λόγος.

Στα χαφ θα έχουμε τους Ρενάτο Σάντσες και Άνταμ Τσέριν, ενώ δεδομένα στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Ανδρέα Τεττέη. Από πίσω του, πιθανότατα θα έχουμε τους Βισέντε Τμαπόρδα και Σαντίνο Αντίνο.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ζαρουρί (Πελίστρι), Κάτρης, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Τσέριν, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.