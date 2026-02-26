Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα (26/02, 22:00) για τα Play Offs του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δίνει «ραντεβού» με την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία, για να αντιμετωπίσουν τη Θέλτα (26/02, 22:00) για τη ρεβάνς για τα Play Offs του Europa League.

To έργο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού θα έχει πολλές απουσίες και θέλει νίκη, έστω για να «στείλει» το ματς στην παράταση.

Λίγη ώρα και πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον «Δικέφαλο του Βορρά», κάτω από την εστία θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Τζόντζο Κένι, Τόμας Κεντζιόρα, Γιάννης Μιχαηλίδης και Μπάμπα θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Xρήστος Ζαφείρης, Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ σε θέση «10» θα είναι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο. Στη μία «πτέρυγα» της επίθεσης θα είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, στην άλλη ο Χόρχε Σάντσες και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Σάντσες, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Καμαρά, Βολιάκο, Γερεμέγεφ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Μπέρδος.