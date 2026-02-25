Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδειξε την πίστη του στον ΠΑΟΚ, με μία ατάκα στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ των πολλών απουσίων καλείται να ανατρέψει την ήττα με 2-1 στην έδρα του, μέσα στην έδρα της Θέλτα (26/02, 22:00), ώστε να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για τον επαναληπτικό των δύο ομάδων, αποκάλυψε έναν διάλογο που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, σχετικά με την αναμέτρηση απέναντι στους Ισπανούς.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Ρουμάνος τεχνικός, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στο Βίγκο, εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα, λέγοντας πως στο τέλος, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα είναι εκείνος που θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης.

«Θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα top επιπέδου, παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι πολύ οργανωμένη, ακόμη και στην Ισπανία. Είναι στην 6η θέση, αλλά ποιες ομάδες βρίσκονται από πάνω της; Είναι διαφορετικές οι δυνατότητές της.

Δεν πρέπει να ρωτάς έναν παίκτη ή έναν προπονητή αν είναι ρεαλιστική η πρόκριση. Αν δεν ήταν, δεν θα ερχόμασταν εδώ.

Ο Κωνσταντέλιας μου είπε στην προπόνηση ότι θα προκριθούμε. Τον ρώτησα “γιατί;” και μου απάντησε ότι “αυτό είναι ποδόσφαιρο”.

Πρέπει να αποφύγουμε λάθη που κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Θέλτα αν βρει ευκαιρίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Πρέπει να έχουμε συνοχή και να περιορίσουμε τους κινδύνους από τη Θέλτα.

Αν ο Χατσίδης έφερνε τη μπάλα μπροστά στον Γερεμέγεφ, μπορεί να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ήρθαμε για να παλέψουμε, μετά θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε ο Λουτσέσκου.