Η εξήγηση του Ράφα Μπενίτεθ για τον τρόπο με τον οποίο παρέταξε τον Παναθηναϊκό, κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός, αν και ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, είδε τους Τσέχους να ισοφαρίζουν (19/02, 2-2), με αποτέλεσμα η πρόκριση στους «16» του Europa League, να κριθεί στη ρεβάνς στην Τσεχία.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν σε εξαιρετική βραδιά, πετυχαίνοντας και τα δύο τέρματα του «τριφυλλιού», με το δεύτερο μάλιστα να είναι εντυπωσιακό.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε να σχολιάσει την επιλογή του να ξεκινήσει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση χωρίς την παρουσία κάποιου αμυντικού χαφ.

Όπως εξήγησε ο Ισπανός τεχνικός: «Ήθελα παίκτες που μπορούν να κρατήσουν τη μπάλα για να έχουμε τον έλεγχο. Είχαμε απέναντί μας μια πολύ σκληρή ομάδα, με ένταση, ρυθμό, που δεν δέχεται εύκολα γκολ. Ο Πάντοβιτς είναι καλός στον έλεγχο, ο Ρενάτο είχε την ικανότητα να κρατά τη μπάλα και να περνά παίκτες.

Ο Ζαρουρί και κάποιοι ακόμη είναι επηρεασμένοι από το ραμαζάνι, όπως ο Τουμπά που χρειάστηκε να γίνει αλλαγή, αλλά ο Ζαρουρί μπορούσε να παίξει. Ήθελα τον Τζούρισιτς και τον Αντίνο για να διατηρήσουμε τη μπάλα. Ο Ζαρουρί είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα βοηθήσει πολύ».

Ενώ για τον Ανδρέα Τεττέη, ο Ράφα Μπενίτεθ είπε: «Σχετικά με τον Τεττέη, τα πήγε πολύ καλά. Είχαμε πολλούς καλούς επιθετικούς, αλλά είναι νωρίς για να τον κρίνω. Σαν νέος θα πρέπει να μαθαίνει και να δουλεύει σκληρά και το κάνει. Είναι νωρίς, αλλά όλα τα σημάδια είναι θετικά και θα γίνει όλο και καλύτερος. Μετακινούσαμε λίγο τους παίκτες για να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο μέρος είχαμε καλύτερη εικόνα για το τι έπρεπε να κάνουμε και γι’ αυτό παίξαμε καλύτερα».