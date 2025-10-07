Ο τραυματισμός του Σίριελ Ντέσερς δημιουργεί πρόβλημα στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, ιδίως για τα ερχόμενα ματς του Europa League.

Άσχημα νέα είχε ο Παναθηναϊκός, στην περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός θα παραμείνει στα «πιτς», για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Οι εξετάσεις που έγιναν έδειξαν πως έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική και έτσι, με βάση το διάστημα που θα είναι εκτός, θα απουσιάσει από τα επόμενα έξι παιχνίδια του «τριφυλλιού».

Τι σημαίνει, όμως, αυτό πρακτικά; Ο Ντέσερς δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» σε 4 ματς της Stoiximan Super League, αλλά και δύο ακόμα για το Europa League.

Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζεται πια, για τις αναμετρήσεις απέναντι σε Άρη, Αστέρα, Βόλο και ΠΑΟΚ, όπως και εκείνες με Φέγενορντ και Μάλμε.

Βέβαια, στο πρωτάθλημα η απουσία του Ντέσερς δεν δημιουργεί σοβαρό θέμα στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχουν λύσεις. Αρχικά, εκεί είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος έχει πάρει θέση στη βασική ενδεκάδα, έπειτα από τον τραυματισμό του 30χρονου φορ.

Παράλληλα, όμως, εκεί υπάρχουν ακόμα δύο περιπτώσεις, που ακούν στο όνομα του Μίλος Πάντοβιτς και του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και τα ματς του Europa League. Ο Παναθηναϊκός άφησε εκτός της ευρωπαϊκής του λίστας αμφότερους τους συγκεκριμένους παίκτες, με αποτέλεσμα για τα δύο εκτός ματς που ακολουθούν, να είναι διαθέσιμος μόνο ο Πολωνός!

Τι ισχύει με πιθανή αλλαγή στη λίστα της UEFA;

Εύλογα, προκύπτει το ερώτημα, εάν οι «πράσινοι» έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε αλλαγή στη λίστα που έχουν δηλώσει στην UEFA.

Η αλήθεια είναι πως από τη φετινή σεζόν, η UEFA έχει θεσπίσει έναν νέο κανονισμό που αφορά τους τραυματισμούς και τις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων. Πλέον, κάθε σύλλογος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο έναν ποδοσφαιριστή (που δεν είναι τερματοφύλακας), στη λίστα των δηλωμένων παικτών, και αυτό μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο παίκτης αντιμετωπίζει σοβαρό και μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια. Αφού κατατεθεί το σχετικό αίτημα, η ομάδα πρέπει να περιμένει την επίσημη έγκριση της UEFA, για να προχωρήσει στην αντικατάσταση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ποδοσφαιριστής που θα αφαιρεθεί από τη λίστα δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής πριν από τον Ιανουάριο, όταν και δηλώνονται εκ νέου οι λίστες ενόψει των νοκ άουτ φάσεων των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.