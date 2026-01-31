Η κληρωτίδα στη Νιόν έφερε στον δρόμο του ΠΑΟΚ την Θέλτα ξανά και το Ole.gr γυρίζει τον χρόνο πίσω στους τρεις Έλληνες που έχουν αγωνιστεί με το «θαλασσί» της χρώμα.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της από τον χαμό οκτών «παιδιών» της και να προχωρήσει μπροστά.

Η πολύ δύσκολη και επώδυνη τελευταία εβδομάδα του Γενάρη 2026 ολοκλήρωνεται σε μία ιδιαιτέρως φορτισμένη ατμόσφαιρα αφού οι απανταχού φίλοι του «Δικεφάλου» θα φωνάξουν την Κυριακή (1/2) για εκείνους που βιάστηκαν να «φύγουν», στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα.

Στα αγωνιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), η κληρωτίδα έβγαλε την Θέλτα – και όχι τον Ερ. Αστέρα – στον δρόμο του ΠΑΟΚ για τους ’16’ του Europa League. Μία ομάδα που συνάντησε και στην League Phase και με την οποία τερμάτισαν πάνω κάτω στην κατάταξη.

Σε διπλά παιχνίδια χωρίς τον Κωνσταντέλια στο πρώτο, ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να αποκλείσει την ομάδα από το Βίγκο που έχει να επιδίξει και ένα παλιό-γνώριμο πρόσωπο. Ο Φερ Λόπεθ επανήλθε στη Θέλτα με ΓΚΟΛάρα, ως δανεικός από τη Γουλβς.

Το όνομά τους στην αιωνόβια (1923) ιστορία πλέον της Θέλτα που βρίσκεται στην 7η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, έχουν «γράψει» τρεις Έλληνες, με τους δύο απ’ αυτούς μάλιστα να έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον ΠΑΟΚ.

Την θαλασσί φανέλα των «Celestes» έχουν φορέσει οι Ζήσης Βρύζας, Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο πιο πρόσφατος, Τάσος Δουβίκας. Όλοι τους σέντερ φορ.

Η Θέλτα θα είναι η αντίπαλός μας στη φάση των knockout του UEFA Europa League 2025-26. #UEL #draw https://t.co/JyV2tvmwkd pic.twitter.com/UHtKrDSg6U — PAOK FC (@PAOK_FC) January 30, 2026

Την αρχή έκανε ο μετέπειτα πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ζήσης Βρύζας. Ο άνθρωπος που οδήγησε την «γαλανόλευκη» στα προημιτελικά του Euro 2004 με το γκολ του παρά την ήττα από τη Ρωσία, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του «Πειρατικού» στα γήπεδα της Πορτογαλίας, αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στο «Μπαλαϊδος» από τη Φιορεντίνα. Ομάδα στην οποία επέστρεψε έπειτα.

Με την φανέλα της Θέλτα που φέρει και δύο γραμμές με πιο έντονο μπλε, αγωνίστηκε 17 φορές στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και σκόραρε τέσσερις φορές, για να την βοηθήσει να επανέλθει στα «σαλόνια».

Τη συνέχεια έκανε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από τον Γενάρη του 2010 μέχρι εκείνον του 2012, δίχως βέβαια να καταφέρει να βρει δίχτυα ενώ τελευταίος ήταν ο Τάσος Δουβίκας. Ο μοναδικός από τους τρεις που δεν έχει παίξει – για την ώρα τουλάχιστον – στον ΠΑΟΚ, που είχε 58 εμφανίσεις και 18 γκολ προτού πάρει μεταγραφή στην Κόμο και την Serie A πριν από περίπου έναν χρόνο, όπου και διακρίνεται.