Ποιο είναι το wonderkid της Θέλτα ή αλλιώς ο δικός της Κωνσταντέλιας, που δεν αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στο Μπαλαϊδος αλλά επανήλθε με ΓΚΟΛΑΡΑ για χάζι;

Πώς τα έφερε έτσι η άτιμη η κληρωτίδα που επεφύλασσε στις ελληνικές ομάδες… deja vu. Ο Ολυμπιακός θα συναντήσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον δρόμο για τους ’16’ του Champions League, ο ΠΑΟΚ την Θέλτα και ο Παναθηναϊκός την Βικτόρια Πλζεν. Όλοι τους, έχουν «φρέσκιες» τις αναμνήσεις από τις μεταξύ τους αναμετρήσεις, σε διπλούς πλέον αγώνες με πολύ μεγαλύτερο βέβαια διακύβευμα.

Ο συναισθηματικά φορτισμένος «Δικέφαλος» έπαιξε τα ρέστα του απέναντι στην πρωτοπόρο Λιόν το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την τραγωδία στη Ρουμανία. Το πάλεψε, είχε και την διαιτησία απέναντί του, έχασε και τον Κωνσταντέλια και στο φινάλε λύγισε (4-2).

Ακόμα κι έτσι βέβαια, οι Θεσσαλονικείς είχαν φροντίσει να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο δεύτερης ευκαιρίες μέσω των playoffs του Europa League, το οποίο τους έφερε αντιμέτωπους με την 16η της κατάταξης Θέλτα.

Οι Ισπανοί είδαν δύο γρήγορα γκολ του Αρναούτοβιτς να ακυρώνονται για τον Ερ. Αστέρα στο Βελιγράδι και βρήκαν δίχτυα στο 88′ με την έμπνευση ενός δικού τους παιδιού που επανήλθε. Η απάντηση βέβαια των Σέρβων ήταν άμεση με τον Μπρούνο Ντιάρτε στο 89′ για να παραμείνουν και οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ με το 1-1.

Σε ένα χιτσκοκικό φινάλε τελευταίας αγωνιστικής της League Phase με συνεχείς εναλλαγές πρόκρισης μέχρι να ακουστεί και το τελευταίο σφύριγμα σε όλα τα ματς, ήταν λογικό και επόμενο μερικές εντυπωσιακές στιγμές να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Όπως η «ζωγραφιά» του Καρέτσα ή το γκολ… ποίημα του Φερ Λόπεθ. Του 21χρονου χαφ που κούφανε την Ευρώπη.

Πρόκεται για ένα wonderkid της ομάδας από το Βίγκο που φέρει το προσωνύμιο και την βαριά ταμπέλα ο «νέος Ιάγο Άσπας», τον οποίο μοσχολοπούλησε η Θέλτα το περασμένο καλοκαίρι στην Γουλβς στο Νησί έναντι 16 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο βέβαια στο Γούλβερχαμπτον κάθε άλλο παρά εύκολα δεν κύλησε για το μεγάλο πρότζεκτ που ακούει στο όνομα Φερ Λόπεθ αφού δεν βρήκε χώρο και χρόνο στο ροτέισον με συνέπεια. Μόλις 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις – δύο ως βασικός στην Premier League – χωρίς κανένα γκολ και με μία μονάχα τελική πάσα πριν πάρει τα ταλέντα του και επιστρέψει ως δανεικός χωρίς οψιόν στην προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ για να βρει ξανά τα πατήματά του.

Και έδειξε με το καλησπέρα σας πόσο πιο άνετα αισθάνεται όταν φορά τη φανέλα της Θέλτα. Λίγες μονάχα ώρες μετά την δανεισμό του πίσω στο «σπίτι», ο Φερ Λόπεθ άφησε… παγωτό τον γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα με ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ τελείωμα και έστειλε μήνυμα στον ΠΑΟΚ.