Πολλοί απόρησαν, με τον πανηγυρισμό του Ανδρέα Τεττέη, όταν σκόραρε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Ωστόσο, «κρυβόταν» μία μεγάλη αφιέρωση.

Και πάλι, σε θέση «οδηγού» ο Παναθηναϊκός στο ζευγάρι με τη Βικτόρια Πλζεν, για μία θέση στους «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στα πρώτα λεπτά και μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την εμφάνισή τους και με ένα γκολ.

«Δράστης»; Ξανά ο Ανδρέας Τεττέη, που κάνει φανταστικά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός συνεργάστηκε άψογα με τον Βισέντε Ταμπόρδα και βρέθηκε σε θέση βολής.

Λίγο έξω από το ύψος της μεγάλης περιοχής, πλάσαρε ιδανικά και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του.

Ωστόσο, αυτό που «ξεχώρισε» ήταν ο παονηγυρισμός του. Από την αρχή, φαινόταν πως ο Ανδρέας Τεττέη «έψαχνε» κάτι. Τελικά, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, αφού φρόντισε να «διώξει» τους συμπαίκτες του, βρήκε μία κάμερα και πήγε κοντά της.

Αμέσως έκανε με τα χέρια του το γράμμα «Μ» και πολλοί απόρησαν. Τι «σήμαινε»; Ήταν μία μεγάλη αφιέρωση για ένα παιδάκι που το έλεγαν Μάριο!

Κι όμως, αφού αν δούμε και «διαβάσουμε» τα χείλια του, θα καταλάβουμε πως είπε χαρακτηριστικά: «Μάριε περαστικά».

Ένας πανηγυρισμός, που μπορεί στην αρχή να «γέννησε» πάρα πολλά ερωτηματικά, αλλά τελικά είχε και την «εξήγησή» του και μία γλυκιά αφιέρωση.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ και την αφιέρωση του Ανδρέα Τεττέη: