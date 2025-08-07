Το «καλωσόρισμα» στη νέα σεζόν θα έρθει στα προκριματικά του Europa League και στην Τούμπα, σε μία συνθήκη που «αρέσει» στον ΠΑΟΚ!

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μπροστά του τη «δοκιμασία» της Βόλφσμπεργκερ.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου ευελπιστεί να πάρει την πρόκριση, που θα σημάνει και την ευρωπαϊκή του συνέχεια και το φθινόπωρο.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα τα παίξει όλα για όλα, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια – Αράζ Ναχτσιβάν και τα προκριματικά του Conference League.

Η… μοίρα τα έφερε έτσι και οι Θεσσαλονικείς θα μπορούν να κάνουν το πρώτη βήμα στην έδρα τους. Με μία «παράδοση» 16 χρόνων να τους ακολουθεί…

ΠΑΟΚ & Τούμπα στα προκριματικά του Europa League σημαίνει… νίκη

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι μία ομάδα, που συχνά-πυκνά έχει παρουσία στα προκριματικά του Europa League.

Για την ακρίβεια, από το 2009, όταν και μετονομάστηκε η διοργάνωση, έχει πάρει μέρος σε 16 διαφορετικούς γύρους!

Δηλαδή, είναι έτοιμος να παίξει για 17η φορά στη «ζωή» του στην Τούμπα, μία αναμέτρηση για τα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Aν δούμε όλες τα προηγούμενα ματς στο «σπίτι» του θα παρατηρήσουμε κάτι «τρελό». Ο ΠΑΟΚ μετράει μόλις μία ήττα και μία ισοπαλία! Μάλιστα, αυτές έγιναν την ίδια σεζόν και ήταν τα εναρκτήρια του παιχνίδια για τη διοργάνωση!

Κόντρα στη Βαλερένγκα και Χέρενφεν το 2009 οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να «γευτούν» τη χαρά της νίκης.

Αν και η ήττα τους από τους Νορβηγούς δεν τους… κόστισε η ισοπαλία με την ολλανδική ομάδα ήταν «καταδικαστική», καθώς έμειναν εκτός συνέχειας.

Έκτοτε «τρέχει» ένα ασύλληπτο σερί 14 συνεχόμενων ματς με μόνο νίκες στην Τούμπα στα προκριματικά του Europa League.

Η συνολική συγκομιδή στα τέρματα που έχει βάλει και έχει δεχτεί είναι το ίδιο εντυπωσιακή, καθώς μετράει υπέρ σκορ 43-7! Πλέον, η ιστορία μένει στο παρελθόν, αλλά η «παράδοση» λέει πως ο ΠΑΟΚ έχει το «πάνω χέρι» κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ.

