«Αν είσαι ήρεμος, είμαι και εγώ», αυτά ήταν τα λόγια του Κριστιάν Κίβου, για τον Αλεσάντρο Βολιάκο, που είναι πλέον ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ «τρέχει» λίγες ημέρες, πριν να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα, ώστε να «κλείσει» τις ανοιχτές του υποθέσεις στις μεταγραφές.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής, που φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και -τουλάχιστον- για την επόμενη σεζόν θα είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε σε πλήρη συμφωνία, για τον δανεισμό του Ιταλού αμυντικού, έχοντας και μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς, για το επόμενο καλοκαίρι.

Το περασμένο εξάμηνο βρήκε τον 26χρονο αμυντικό στην Πάρμα, όπου εκεί μπόρεσε να συναντήσει τον Κριστιάν Κίβου.

«Αν είσαι ήρεμος, είμαι και εγώ»

Ο Ρουμάνος τεχνικός έκανε το μεγάλο «άλμα» το καλοκαίρι, καθώς πήρε την απόφαση να πάει στην Ίντερ. Ωστόσο, πριν το κάνει αυτό μπόρεσε να βοηθήσει πάρα πολύ τον νυν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω περίπου επτά μήνες, όπως είχε πει ο -τότε- προπονητής του στην Τζένοα, Πατρίκ Βιεϊρά, ο Αλεσάντρο Βολιάκο ζήτησε να αποχωρήσει, καθώς ήθελε περισσότερα λεπτά συμμετοχής.



Επομένως, αποφάσισε να πάει στην Πάρμα, με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες. Και του… βγήκε σε καλό!

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε μία εξαιρετική συνεργασία, με τον Κριστιάν Κίβου. Μπορεί να μην ήταν για πολύ καιρό στην ίδια ομάδα, αλλά πρόλαβαν να αναπτύξουν μία ιδιαίτερη σχέση και να «κερδίσουν» σημαντικά πράγματα, ο ένας από τον άλλον.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε δηλώσεις του στην «Corriere Dello Sport» είχε αποθεώσει τον πρώην προπονητή του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως «ήταν πάντα εκεί για εκείνον και του έδινε αυτοπεποίθηση»! Την ίδια ώρα, «μοιράστηκε» και μία ατάκα, που του είχε πει και δείχνει πόσο εμπιστοσύνη είχαν μεταξύ τους.

Όπως είχε μεταφέρει, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής ο Κριστιάν Κίβου τού είχε πει: «Αν είσαι ήρεμος, είμαι και εγώ». Κι όλα αυτά, ενώ λίγο καιρό πριν ο Αλεσάντρο Βολιάκο είχε ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα του.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Αλεσάντρο Βολιάκο για την επιλογή της Πάρμα και τον Κριστιάν Κίβου:

«Τον Ιανουάριο έκανα μια επιλογή και νομίζω ότι ήταν η σωστή. Έφτασα σε μια πολύ λεπτή στιγμή. Υπήρχε μια ομάδα που χρειαζόταν να ενωθεί και κάναμε εξαιρετική δουλειά σε ανθρώπινο επίπεδο, παρόλο που η κατάστασή μου με επηρέασε λίγο ψυχικά. Αυτοί ήταν σημαντικοί μήνες για μένα και με βοήθησαν να ωριμάσω πολύ.Ήταν πάντα κοντά μου και μου έδινε αυτοπεποίθηση, μου έλεγε ότι αν ήμουν ήρεμος, ήταν κι αυτός. Δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος προπονητής, αλλά και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ελπίζω να καταφέρει να πετύχει όλους τους στόχους που ονειρεύεται. Το αξίζει».